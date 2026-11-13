ABD'de piyasaların yakından takip ettiği ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri açıklandı. Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 0,3 artarken yıllık üretici enflasyonu yüzde 6,5'e yükseldi. Eylül ayında yıllık ÜFE yüzde 6,3 seviyesinde bulunuyordu.

ABD'de enflasyon görünümüne ilişkin önemli göstergelerden biri olan ÜFE, ekim ayında aylık bazda artış hızını yavaşlattı. Eylülde yüzde 1,3 yükselen üretici fiyatları, ekimde yüzde 0,3 artış kaydetti.

Buna karşın yıllık üretici enflasyonu yüzde 6,3'ten yüzde 6,5'e çıktı. Böylece aylık artış hızındaki yavaşlamaya rağmen yıllık ÜFE'de yükseliş görüldü.

GIDA VE MAL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

ÜFE'nin alt kalemlerine bakıldığında, ekim ayında enerji fiyatlarında düşüş yaşandığı görüldü. Nihai talep enerji fiyatları aylık bazda yüzde 0,1 gerilerken, bu kalemde eylül ayında yüzde 10,8'lik artış kaydedilmişti.

Enerjideki düşüşe karşılık gıda ve mal fiyatlarında yükseliş devam etti. Ekim ayında gıda fiyatları yüzde 1,3, mal fiyatları ise yüzde 0,5 arttı. Eylül ayında söz konusu kalemlerdeki artış sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 2,6 seviyesindeydi.

Hizmet sektöründe de fiyat artışlarının ivme kaybettiği görüldü. Nihai talep hizmet fiyatları ekim ayında yüzde 0,2 yükselirken, eylül ayında artış oranı yüzde 0,8 olarak gerçekleşmişti.

Ticari hizmet fiyatlarında ise düşüş yaşandı. Eylülde yüzde 1,4 artan ticari hizmet fiyatları, ekim ayında yüzde 0,2 geriledi.

PİYASA NE DURUMDA?

TSİ 16.25’te 3880 dolardan işlem gören ons altın TSİ 16.30’da 3905 dolarda kadar yükseldi. Bu yükselişin ardından düşüşe geçen altın 3881 dolar seviyesine tekrardan geri döndü.

Gram altın yine aynı saatlerde 6283 TL’den 6325 TL’ye fırladı. Sonrasında düşüşe geçen gram altın 6287 TL seviyesine geriledi.

Ons gümüş ise yine aynı saatlerde 49,81 dolardan 50,28 dolara yükseldi. Bu seviyede kalıcılığı yakalayamayan gümüş 49,70 dolar seviyesine geriledi.

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