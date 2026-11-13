Şirketin finansal raporlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesiyle ilgili ek süre talebinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygun görülmesinin ardından işlem sırasının açılmasına karar verildi.

Borsa İstanbul tarafından 13 Kasım 2026 tarihinde KAP üzerinden yapılan açıklamada, MEGAP.E işlem sırasının 16 Kasım 2026 Pazartesi günü seans başlangıcından itibaren yeniden işleme açılacağı bildirildi.

MEGAP HİSSELERİ NEDEN İŞLEME KAPATILMIŞTI?

Mega Polietilen paylarının işlem sırası, finansal tabloların son gönderim tarihi itibarıyla KAP'a iletilmemesi nedeniyle 9 Kasım 2026 tarihinde geçici olarak işleme kapatılmıştı.

Borsa İstanbul'un yeni açıklamasında, şirketin finansal raporlarının KAP'a bildirimiyle ilgili ek süre verilmesinin SPK tarafından uygun görüldüğü belirtildi.

Bu gelişmenin ardından MEGAP.E işlem sırasının 16 Kasım Pazartesi günü seans başlangıcıyla birlikte yeniden açılacağı duyuruldu.

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