Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) paylarında satış gerçekleştirdi. 11 Kasım'da yapılan 42 bin 688 adetlik satışın ardından Marmara Capital'in yönettiği fonun fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 5,34'ten yüzde 4,99'a geriledi.

Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 14 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, GOLTS paylarındaki satış işlemine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) portföyünde bulunan GOLTS paylarından 11 Kasım 2026 tarihinde satış gerçekleştirildi.

Pay başına 238,50 TL ile 241,90 TL fiyat aralığından yapılan işlemlerde ortalama satış fiyatı 240,35834 TL olurken, toplam 42 bin 688 adet pay satıldı. İşlem sonucunda söz konusu fonun şirketin fiili dolaşımdaki payları içindeki oranı yüzde 5,34'ten yüzde 4,99'a düştü.

MARMARA CAPİTAL'İN TOPLAM PAY ORANI DA GERİLEDİ

KAP açıklamasında, Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu üç fonun GOLTS paylarındaki toplam oranına ilişkin bilgi de paylaşıldı.

Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, Marmara Capital Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu ve Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu portföylerindeki GOLTS paylarının toplamının, satış işlemi sonrasında şirketin fiili dolaşımdaki payları içindeki oranı yüzde 5,72'den yüzde 5,37'ye geriledi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.