Asgari ücrette zam maratonu için geri sayım başladı. Aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde yeni maaş için hesaplamalar hız kazandı. Enflasyon verileri ve ekonomi çevrelerinin beklentileri doğrultusunda yüzde 25, yüzde 30, yüzde 35 ve yüzde 40 zam senaryoları gündeme geldi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında bir araya gelecek.

Dört toplantı gerçekleştirmesi planlanan komisyonun, ay sonuna kadar kararını açıklaması bekleniyor. Yeni asgari ücrette uygulanacak zam oranı ise henüz netlik kazanmadı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Asgari ücret artışında enflasyon verileri önemli göstergeler arasında yer alıyor. İktidar temsilcileri, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki açıklamalarını sürdürürken, yıl boyunca gerçekleşen fiyat artışları da zam hesaplamalarında yakından takip ediliyor.

Mevcut durumda net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak uygulanıyor. Ocak-ekim dönemini kapsayan 10 aylık enflasyon yüzde 27,52 seviyesinde gerçekleşti. Zam oranının bu seviyede belirlenmesi durumunda net asgari ücretin 35 bin 801 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.

Merkez Bankası'nın hafta içinde açıkladığı Enflasyon Raporu'nda ise 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5 olarak duyuruldu. Asgari ücret artışında bu oranın baz alınması halinde net ücretin 36 bin 357 TL'ye çıkabileceği öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 25-40 ZAM SENARYOLARI

Yeni asgari ücret için uygulanacak zam oranı henüz belli değil. Ekonomi çevrelerinde artışın yüzde 25 ile yüzde 35 arasında gerçekleşebileceği değerlendirilirken, yüzde 40 zam ihtimaline göre de hesaplamalar yapılıyor.

Mevcut net asgari ücret olan 28 bin 75 TL üzerinden hazırlanan zam senaryolarına göre yeni maaşlar şöyle şekilleniyor:

Zam oranı Zam miktarı Yeni net asgari ücret %25 7.018,75 TL 35.093,75 TL %30 8.422,50 TL 36.497,50 TL %35 9.826,25 TL 37.901,25 TL %40 11.230 TL 39.305 TL

Asgari ücrette nihai zam oranı, aralık ayında yapılacak komisyon toplantılarının ardından belli olacak. Milyonlarca çalışan, yeni yılda alacağı maaşın açıklanmasını bekliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi