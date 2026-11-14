Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,70, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları ise yüzde 1,05 değer kazandı. Yatırım fonları kategorisinde en fazla yükseliş hisse senedi fonlarında görülürken, kıymetli maden fonları haftayı kayıpla tamamladı. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren fonları da belli oldu.

Yatırım fonları arasında bu hafta en yüksek getiri yüzde 2,62 ile Hisse Senedi Fonları kategorisinde kaydedildi. En fazla düşüş ise yüzde 2,96 ile Kıymetli Maden Fonları kategorisinde gerçekleşti.

BES fonlarında da benzer bir tablo öne çıktı. Endeks kategorisi yüzde 2,87 yükselişle haftanın en fazla kazandıran kategorisi olurken, Kıymetli Madenler kategorisi yüzde 3,01 düşüşle en düşük getiriyi sağladı.

HAFTANIN EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM FONU

Bu hafta yatırım fonları arasında en fazla kazandıran fon, yüzde 40,45 yükselişle Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Bireysel emeklilik fonlarında ise Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 4,55 değer kazanarak haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak öne çıktı.

HAFTANIN EN FAZLA KAYBETTİREN FONLARI

Yatırım fonları arasında haftanın en fazla kaybettireni yüzde 87,55 düşüşle One Portföy Birinci Serbest Fon oldu.

BES fonları kategorisinde ise HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Re-Pie Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 5,52 değer kaybederek haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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