Sermaye piyasalarına yönelik fon soruşturması kapsamında tutuklanan Ali Paslı, Yunus Arıncı ve Ömer Murat Gülkan hakkındaki savcılık sevk yazısında dikkat çeken iddialar yer aldı.

Dosyada, Adil Katılım Bankası'nın bir fondan yaklaşık 2,43 milyar TL kazanç elde etmesi, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı'ya yönelik 500 bin dolarlık rüşvet iddiası ve OMG Yönetim ve Danışmanlık AŞ üzerinden gerçekleştirildiği belirtilen 3,8 milyar TL'lik VDMK işlemleri öne çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Adil Katılım Bankası ortaklarından Ali Paslı hakkında hazırlanan tutuklama talebine ilişkin sevk yazısında, şüphelilere yönelik çeşitli mali işlemler ve para hareketleri mercek altına alındı.

ADİL KATILIM BANKASI'NIN 2,4 MİLYAR TL'LİK FON KAZANCI İNCELENDİ

Savcılığın sevk yazısında, Ali Paslı'nın kurucuları ve pay sahipleri arasında bulunduğu Adil Katılım Bankası'nın fon işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi.

Buna göre banka, 31 Temmuz 2025 tarihinde şirket sermayesinden 1 milyar 844 milyon TL tutarında TLY fonu satın aldı. Söz konusu fonların 23 Ekim 2025'te satılmasıyla yaklaşık 2 milyar 430 milyon TL kazanç elde edildiği belirtildi.

Savcılık yazısında, kuruluş aşamasındaki bir bankanın sermayesinin yarısından fazlasını TEFAS'ta yeni işlem görmeye başlayan ve geçmiş performansı bulunmayan tek bir fona yatırmasının risk yoğunlaşması ve likidite yönetimi açısından izah edilemez olduğu değerlendirildi.

Yaklaşık iki aylık süreçte elde edilen yüksek getirinin piyasa koşullarıyla uyumlu olmadığına dikkat çekilen yazıda, bu kazancın hayatın olağan akışına uygun bulunmadığı ifade edildi.

Dosyaya 6 Kasım'da giren MASAK raporunda ise bankanın Tera fonlarına yatırdığı paranın, Tera Yatırım Bankası AŞ tarafından Ali Emre Ballı ile bağlantılı şirketlere verilen krediler aracılığıyla sağlandığının anlaşıldığı aktarıldı.

YUNUS ARINCI HAKKINDA 500 BİN DOLARLIK RÜŞVET İDDİASI

Sevk yazısında, Takasbank eski Genel Müdürü Yunus Arıncı hakkında da dikkat çeken iddialar yer aldı.

Arıncı'nın görev yaptığı dönemde Tera Yatırım temsilcileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener ile irtibat halinde bulunduğu belirtildi. Yazıda, Umut Güner aracılığıyla 500 bin dolar rüşvet aldığına ilişkin bir ifade bulunduğu aktarıldı.

Ayrıca Arıncı'nın Güner'den 4 milyon 500 bin TL aldığı ve görevinin sağladığı gücü kötüye kullanarak bu tutarı iade etmediği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kaydedildi.

Tera grubunun Katılımevim'i devralma sürecinde Arıncı'nın BDDK'nin yönlendirmesiyle kredi artışı yaptığına ilişkin beyanların da dosyada yer aldığı belirtildi. Savcılık, toplanan delillerin şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesini desteklediğini değerlendirdi.

ÖMER MURAT GÜLKAN'A 3,8 MİLYAR TL'LİK VDMK İŞLEMİ İDDİASI

Soruşturmanın diğer önemli başlığını ise Ömer Murat Gülkan'ın gerçekleştirdiği öne sürülen işlemler oluşturdu.

Sevk yazısında Gülkan'ın, OMG Yönetim ve Danışmanlık AŞ'nin yüzde 65 ortağı ve imza yetkilisi olduğu belirtildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) izni bulunmadığı halde, yazılı sözleşme olmaksızın Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve BES fonlarından şirket hesabına para aldığı iddia edildi.

Bu kapsamda 2022-2026 döneminde toplam 3,8 milyar TL tutarında varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) işlemi gerçekleştirildiği aktarıldı.

Gülkan'ın kendi beyanına göre söz konusu işlemlerden 100 milyon TL'nin üzerinde kazanç elde ettiği belirtilen yazıda, bu hususun Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtları ve şüphelinin beyanıyla desteklendiği ifade edildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında hakimlik, Ali Paslı, Yunus Arıncı ve Ömer Murat Gülkan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Diğer şüpheliler Enver Çevik, Nureddin Çevik, Kemal Akkaya ve Ayhan Yazkan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Savcılığın sevk yazısında yer alan iddialar soruşturma dosyasındaki değerlendirmeleri yansıtıyor. Şüpheliler hakkındaki suçlamalar kesinleşmiş mahkeme kararı anlamına gelmiyor; yargı sürecinde değerlendirilecek.

Kaynak: Ekonomim