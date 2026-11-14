Özel otomobillerde ise kış lastiği kullanımı yasal zorunluluk kapsamında bulunmuyor ancak güvenli sürüş için tavsiye ediliyor.

Şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların yarından itibaren kış lastiği kullanması gerekecek. Zorunluluk kapsamında olduğu halde aracına kış lastiği taktırmayan işletmeler hakkında idari para cezası uygulanacak.

Özel otomobiller için yasal bir zorunluluk bulunmasa da sürücülerin kış şartlarında güvenli seyahat edebilmesi amacıyla mevsime uygun lastik kullanması öneriliyor.

HAVA SICAKLIĞI 7 DERECENİN ALTINA DÜŞTÜĞÜNDE DİKKAT!

Araçlarda güvenli sürüşün sağlanmasında lastik seçimi büyük önem taşıyor. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle kış lastiğine geçilmesi, yol tutuşunun korunmasına yardımcı oluyor.

Soğuk havalarda sertleşen yaz lastikleri, karlı ve buzlu zeminlerde yeterli tutuş sağlayamıyor. Bu durum fren mesafesinin uzamasına, aracın kaymasına ve sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesine neden olabiliyor.

LASTİKLERİN ÜRETİM TARİHİ VE SAKLAMA KOŞULLARI DA ÖNEMLİ

Kış lastiği tercihinde yalnızca mevsime uygunluk değil, lastiğin üretim tarihi ve saklama koşulları da önem taşıyor. Kullanılmamış lastikler de zaman içinde özelliklerini kaybedebiliyor. Özellikle uygun olmayan ortamlarda muhafaza edilen lastiklerin performansı olumsuz etkilenebiliyor.

Uzmanlar, güvenli sürüş için lastik değişiminin yanı sıra araçların kış şartlarına hazırlanmasını, bakım ve kontrollerinin de zamanında yapılmasını öneriyor.