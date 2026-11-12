Fon ödemelerinin ikinci aşamasına ilişkin karar için gözler yarın yapılacak Fon Koordinasyon Kurulu toplantısına çevrildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kurul'un Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacağını ve ikinci aşamaya ilişkin planın toplantıda alınacak kararla açıklanacağını bildirdi.

Abdullah Güler, yaptığı açıklamada 4 Kasım'da gerçekleştirilen ödemenin ikinci aşamasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Güler, yarın yapılacak Fon Koordinasyon Kurulu toplantısında alınacak karar doğrultusunda ödeme planının kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.

FON İŞLEMLERİNDE PERSONELE VE BANKALARA SORUMLULUK DÜZENLEMESİ

Güler, hazırlanan kanun teklifinde fon işlemlerini yürüten personel ve bankalara yönelik düzenlemelerin de yer aldığını açıkladı.

Asli görev alanları arasında bulunmamasına rağmen kanunla verilen görev kapsamında 17 Eylül itibarıyla olağanüstü tasfiye sürecini yürüten personel ve bankalara mali ve idari sorumsuzluk getirileceğini belirten Güler, düzenlemenin teklif kapsamında bulunduğunu söyledi.

Güler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Fon Koordinasyon Kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplantısını yapacak. 4 Kasım'da yapılan ödemenin ikinci planı yarın alınacak kararla ilan edilecek. Teklifle asli görev alanı olmamasına rağmen kanunla verilen görevle 17 Eylül itibarıyla olağanüstü tasfiyeyi yürüten personellere ve bankalara mali ve idari sorumsuzluk getiriyoruz."