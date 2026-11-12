BofA'nın toplam net işlem hacmi 2 milyar 321 milyon 817 bin 78 TL olarak gerçekleşti.

Günün en fazla net alım yapılan hissesi SASA olurken, TURSG ikinci sırada yer aldı. Satış tarafında ise ADESE ilk sıraya yerleşti.

BOFA'NIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI 5 HİSSE

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) SASA 38.013.359 14,52 1,584 TURSG 33.889.202 12,95 3,269 EREGL 11.792.401 4,51 32,244 ENERY 6.183.349 2,36 14,344 HEKTS 6.049.731 2,31 1,692

Kaynak: ForInvest

BOFA'NIN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI 5 HİSSE

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) ADESE -17.795.748 10,43 0,534 BTCIM -17.305.988 10,14 1,933 YKBNK -15.325.573 8,98 38,455 HRKET -13.778.467 8,08 7,736 ICUGS -10.221.117 5,99 1,377

Satış tarafında ise 17 milyon 795 bin 748 lotla ADESE ilk sırada yer aldı. BTCIM'de 17 milyon 305 bin 988 lot, YKBNK'de 15 milyon 325 bin 573 lot net satış gerçekleşti. HRKET ve ICUGS da BofA'nın en fazla satış yaptığı hisseler arasında sıralandı.

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