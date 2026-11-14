Borsa İstanbul'da 9-13 Kasım haftasında halka açık 2 şirket temettü dağıtma kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Flap Kongre Toplantı Hizmetleri ve Elite Naturel, yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak. Şirketlerin hisse başına brüt ve net temettü tutarları ile ödeme tarihleri açıklandı.

FLAP TEMETTÜ ÖDEMESİNİ 11 KASIM'DA YAPTI

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP), temettü tarihinin açıklandığını duyurdu.

Şirketin hisse başına brüt temettü tutarı 0,1066666 TL, net temettü tutarı ise 0,0906666 TL olarak belirlendi. FLAP'ın temettü ödemesi 11 Kasım tarihinde gerçekleştirildi.

ELITE TEMETTÜ ÖDEMESİ 25 KASIM'DA

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) de temettü dağıtma kararı alan şirketler arasında yer aldı.

Şirketin hisse başına brüt temettü tutarı 0,10 TL, net temettü tutarı 0,085 TL olarak açıklandı. ELITE yatırımcılarına temettü ödemesi 25 Kasım tarihinde yapılacak.

ŞİRKETLERİN TEMETTÜ DETAYLARI

Şirket Kod Brüt temettü Net temettü Ödeme tarihi Flap Kongre FLAP 0,1066666 TL 0,0906666 TL 11 Kasım (Ödendi) Elite Naturel ELITE 0,10 TL 0,085 TL 25 Kasım

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