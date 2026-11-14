Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Yenilikçi Tarım Faizsiz Kredi Desteği Programı kapsamında işletmelere 8 milyon TL'ye kadar faizsiz finansman sağlanacak. İlk 6 ayı geri ödemesiz, toplam 24 ay vadeli destek programına başvurular 15 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.

Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğiyle Yenilikçi Tarım Faizsiz Kredi Desteği Programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve oda üyeleri katıldı. Program kapsamında TR42 Bölgesi'nde faaliyet gösteren KOBİ statüsündeki işletmelere yönelik desteklerin kapsamı, başvuru koşulları ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgi verildi.

İŞLETMELERE 8 MİLYON TL'YE KADAR FAİZSİZ KREDİ

Toplam 140 milyon TL bütçeye sahip program kapsamında, işletmelere proje başına 1 milyon TL ile 8 milyon TL arasında faizsiz kredi desteği sunulabilecek.

Krediler, ilk 6 ayı geri ödemesiz olmak üzere toplam 24 ay vadeyle kullandırılacak. Programın, tarım sektöründe yenilikçi teknolojilerin kullanımını ve işletmelerin üretim kapasitesinin geliştirilmesini desteklemesi hedefleniyor.

HANGİ ALANLAR DESTEKLENECEK?

Yenilikçi Tarım Faizsiz Kredi Desteği Programı kapsamında desteklenecek alanlar arasında dijital tarım teknolojileri, yenilikçi tarım makineleri ve akıllı tarım ekipmanları bulunuyor.

Program ayrıca katma değerli tarımsal girdiler, tohum ve fide teknolojileri, yeşil dönüşüm uygulamaları, kontrollü üretim sistemleri, işleme ve depolama yatırımları ile soğuk zincir teknolojilerini de kapsıyor.

BAŞVURULAR 15 ARALIK'TA SONA ERECEK

Toplantıda konuşan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, işletmelerin destek ve teşviklerden yararlanmasının önemine dikkat çekti.

Aslantaş, üyelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak, üretim kapasitelerini geliştirmek ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı toplantıda, destek programına çevrimiçi başvuruların 15 Aralık 2026 saat 23.59'a kadar yapılabileceği bildirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi