Aracı kurumun alım tarafında TURSG, SASA ve VAKFN öne çıkarken, satış tarafında ISCTR, HEKTS ve HRKET ilk sıralarda yer aldı. Haftalık net işlem hacmi ise 1 milyar 626 milyon 59 bin 651 olarak kaydedildi.

Bank of America'nın 9-13 Kasım tarihleri arasındaki işlem verilerine göre, alım tarafında en yüksek payı TURSG aldı. Bank of America, TURSG hisselerinde 99 milyon 852 bin 980 lot net alım gerçekleştirirken, bu işlemlerin alım dağılımındaki payı yüzde 29 oldu. TURSG işlemlerinde ortalama maliyet 3,311 TL olarak gerçekleşti.

BANK OF AMERİCA'NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) TURSG 99.852.980 29,00 3,311 SASA 23.335.235 6,78 1,635 VAKFN 16.625.040 4,83 0,844 THYAO 15.919.523 4,62 315,805 EREGL 14.885.170 4,32 32,46

Kaynak: ForInvest

BANK OF AMERİCA'NIN HAFTALIK HİSSE SATIŞ LİSTESİ

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) ISCTR -31.670.363 5,36 13,621 HEKTS -23.542.652 3,99 1,708 HRKET -21.974.484 3,72 7,783 ADESE -21.303.450 3,61 0,511 GSRAY -17.849.818 3,02 0,728

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