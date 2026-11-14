Borsa İstanbul'da 9-13 Kasım 2026 haftasında Bank of America'nın (BofA) en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. TURSG'den 99,8 milyon lotluk alım yaptı.
Aracı kurumun alım tarafında TURSG, SASA ve VAKFN öne çıkarken, satış tarafında ISCTR, HEKTS ve HRKET ilk sıralarda yer aldı. Haftalık net işlem hacmi ise 1 milyar 626 milyon 59 bin 651 olarak kaydedildi.
Bank of America'nın 9-13 Kasım tarihleri arasındaki işlem verilerine göre, alım tarafında en yüksek payı TURSG aldı. Bank of America, TURSG hisselerinde 99 milyon 852 bin 980 lot net alım gerçekleştirirken, bu işlemlerin alım dağılımındaki payı yüzde 29 oldu. TURSG işlemlerinde ortalama maliyet 3,311 TL olarak gerçekleşti.
BANK OF AMERİCA'NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|TURSG
|99.852.980
|29,00
|3,311
|SASA
|23.335.235
|6,78
|1,635
|VAKFN
|16.625.040
|4,83
|0,844
|THYAO
|15.919.523
|4,62
|315,805
|EREGL
|14.885.170
|4,32
|32,46
Kaynak: ForInvest
BANK OF AMERİCA'NIN HAFTALIK HİSSE SATIŞ LİSTESİ
|Hisse
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|ISCTR
|-31.670.363
|5,36
|13,621
|HEKTS
|-23.542.652
|3,99
|1,708
|HRKET
|-21.974.484
|3,72
|7,783
|ADESE
|-21.303.450
|3,61
|0,511
|GSRAY
|-17.849.818
|3,02
|0,728
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