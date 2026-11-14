Borsa İstanbul'da temettü takvimi kasım ayının ikinci yarısında da yoğunluğunu koruyor. Yatırımcılarına kâr payı dağıtacak şirketler arasında savunma sanayisinden otomotive, gıdadan tekstile kadar farklı sektörlerden şirketler bulunuyor.

Kasım ayının geri kalanında ilk temettü ödemesi 17 Kasım'da Gıpta Ofis Kırtasiye tarafından gerçekleştirilecek. Şirket, hisse başına 0,01 TL temettü dağıtacak.

18 Kasım'da Durukan Şekerleme hisse başına 0,08 TL ödeme yapacak. 24 Kasım'da ise ASELSAN yatırımcılarına hisse başına 0,36 TL temettü dağıtacak.

KASIM 2026 TEMETTÜ TAKVİMİ

Şirket Hisse Tarih Net temettü (TL) Verim Gıpta Ofis GIPTA 17 Kasım 0,01 %0,03 Durukan Şekerleme DURKN 18 Kasım 0,08 %0,89 ASELSAN ASELS 24 Kasım 0,36 %0,10 SDT Uzay SDTTR 25 Kasım 0,01 %0,06 Ofis Yem Gıda OFSYM 25 Kasım 0,36 %0,84 Ford Otosan FROTO 26 Kasım 2,61 %3,77 Desa Deri DESA 30 Kasım 0,08 %1,04

25 Kasım'da SDT Uzay ve Savunma ile Ofis Yem Gıda'nın temettü ödemeleri bulunuyor. SDTTR koduyla işlem gören şirket hisse başına 0,01 TL, OFSYM koduyla işlem gören şirket ise 0,36 TL temettü ödeyecek.

26 Kasım'da Ford Otosan hisse başına 2,61 TL ile listedeki en yüksek temettü ödemesini gerçekleştirecek. Kasım ayının son temettü ödemesi ise 30 Kasım'da Desa Deri tarafından yapılacak. Şirketin hisse başına temettü tutarı 0,08 TL olarak açıklandı.

KASIM AYINDA EN YÜKSEK TEMETTÜ FORD OTOSAN'DAN

Kasım ayının geri kalanındaki ödemelerde hisse başına net temettü tutarı bakımından Ford Otosan öne çıkıyor. FROTO, 26 Kasım'da yatırımcılarına 2,61 TL net temettü dağıtmayı planlıyor. Şirketin temettü verimi yüzde 3,77 olarak belirtiliyor.

ASELSAN yüzde 0,10, Ofis Yem Gıda yüzde 0,84 ve Desa Deri yüzde 1,04 temettü verimiyle takvimde yer alıyor.

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