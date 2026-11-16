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Dolar ve euro kuru, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü yeni haftaya sınırlı yükselişle başladı. Dolar 50,40 TL, euro ise 55,63 TL satış seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün dolar ve euro kaç TL oldu? İşte güncel döviz alış satış fiyatları.

Döviz piyasalarında yeni haftanın ilk işlem günü başladı. Dolar/TL ve euro/TL kurlarındaki hareketlilik, yatırımcıların ve döviz alım satımı yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor.

16 Kasım 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla dolar 50 TL'nin üzerinde işlem görmeye devam ederken euro 55 TL seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Her iki para biriminde de haftanın ilk saatlerinde sınırlı yükseliş kaydedildi.

DOLAR BUGÜN KAÇ TL? (16 KASIM 2026)

TSİ 07.21 itibarıyla dolar alış satış fiyatları şöyle;

Dolar alış fiyatı: 50,38 TL
Dolar satış fiyatı: 50,39 TL

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi (DXY), 103,45 seviyesinde bulunuyor.

Dolar ve euro kaç TL oldu? 16 Kasım 2026 güncel döviz fiyatları, Görsel 1

EURO BUGÜN KAÇ TL? (16 KASIM 2026)

Aynı saat itibarıyla euro alış satış fiyatları ise şöyle;

Euro alış fiyatı: 55,53 TL
Euro satış fiyatı: 55,56TL

Euronun ABD doları karşısındaki değerini gösteren euro/dolar paritesi (EUR/USD), 1,1013 seviyesinde bulunuyor.

Dolar ve euro kaç TL oldu? 16 Kasım 2026 güncel döviz fiyatları, Görsel 2

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