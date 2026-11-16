Döviz piyasalarında yeni haftanın ilk işlem günü başladı. Dolar/TL ve euro/TL kurlarındaki hareketlilik, yatırımcıların ve döviz alım satımı yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor.

16 Kasım 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla dolar 50 TL'nin üzerinde işlem görmeye devam ederken euro 55 TL seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Her iki para biriminde de haftanın ilk saatlerinde sınırlı yükseliş kaydedildi.

DOLAR BUGÜN KAÇ TL? (16 KASIM 2026)

TSİ 07.21 itibarıyla dolar alış satış fiyatları şöyle;

Dolar alış fiyatı: 50,38 TL

Dolar satış fiyatı: 50,39 TL

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi (DXY), 103,45 seviyesinde bulunuyor.

EURO BUGÜN KAÇ TL? (16 KASIM 2026)

Aynı saat itibarıyla euro alış satış fiyatları ise şöyle;

Euro alış fiyatı: 55,53 TL

Euro satış fiyatı: 55,56TL

Euronun ABD doları karşısındaki değerini gösteren euro/dolar paritesi (EUR/USD), 1,1013 seviyesinde bulunuyor.