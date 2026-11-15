Borsa İstanbul'da işlem gören Aselsan (ASELS) paylarında 9-13 Kasım 2026 haftasının aracı kurum dağılımı belli oldu. İlk 5 alıcı kurumun net alımları 6,53 milyon lota ulaşırken, ilk 5 satıcı kurumun net satışları 6,28 milyon lot olarak kaydedildi. İki grup arasındaki fark 245 bin 654 lot oldu.

ASELS'TE EN ÇOK ALIM YAPAN 5 ARACI KURUM

9-13 Kasım haftasında en fazla net alım yapan kurumlar şöyle sıralandı:

Aracı kurum Net alım (lot) Maliyet (TL) Bank of America 2.125.326 346,069 Yapı Kredi 1.897.845 335,952 Ünlü 1.126.911 340,833 HSBC 693.856 334,526 Meksa 685.009 342,293 Toplam 6.528.947

Bank of America, yüzde 23,31'lik payla alım tarafında ilk sırada yer aldı. Kurumu yüzde 20,82 ile Yapı Kredi ve yüzde 12,36 ile Ünlü takip etti.

İlk iki kurumun toplam net alımı 4 milyon 23 bin 171 lota ulaştı. Bu miktar, ilk 5 alıcı kurumun toplam net alımlarının yaklaşık yüzde 61,6'sına karşılık geldi.

ASELS'TE EN ÇOK SATIŞ YAPAN 5 ARACI KURUM

Aynı dönemde en yüksek net satış gerçekleştiren aracı kurumlar ise şöyle oldu:

Aracı kurum Net satış (lot) Maliyet (TL) İş Yatırım 2.023.088 343,382 Midas 1.225.290 343,086 Ak Yatırım 1.152.123 337,149 TEB 1.081.691 340,114 Vakıf 801.101 341,253 Toplam 6.283.293

Satış tarafında yüzde 22,19'luk payla İş Yatırım ilk sırada bulunurken, Midas yüzde 13,44 ve Ak Yatırım yüzde 12,64'lük payla onu izledi.

İş Yatırım ile Midas'ın toplam net satışı 3 milyon 248 bin 378 lot olarak gerçekleşti.

ASELSAN HAFTAYI YÜZDE 4,14 YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da işlem gören Aselsan (ASELS) hisseleri, 9-13 Kasım 2026 haftasını yüzde 4,14 değer kazancıyla 345,50 TL'den tamamladı. Önceki haftayı 331,75 TL'den kapatan hisse, hafta boyunca en düşük 329 TL'yi, en yüksek 351 TL'yi gördü. ASELS, haftanın son işlem günü olan 13 Kasım Cuma günü ise yüzde 0,22 yükseliş kaydetti.

ASELSAN 3. ÇEYREK BİLANÇOSU NASILDI?

ASELSAN'ın 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçları da güçlü bir performansa işaret etti. Şirket, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,6 artışla 11,23 milyar TL net kâr açıklarken, satış gelirlerini yüzde 35,1 artışla 58,06 milyar TL'ye taşıdı.

Yılın ilk dokuz ayında ise net kâr yüzde 75,1 artarak 26,47 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin bakiye siparişleri 30,7 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi.

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