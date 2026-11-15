Borsa İstanbul, döviz kurları ve altın fiyatlarının yönü açısından önem taşıyan yeni haftada, yurt içi ve küresel piyasalarda yoğun bir veri akışı yaşanacak.

ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri ekonomik faaliyetlerin seyrine ilişkin ipuçları sunarken, Fed'in ekim ayı toplantısına ait tutanakları para politikasına yönelik beklentilerin şekillenmesinde etkili olabilecek.

Türkiye'de ise merkezi yönetim bütçe dengesi, konut piyasası göstergeleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak haftalık istatistikler yatırımcıların gündeminde olacak.

16 KASIM PAZARTESİ: BÜTÇE DENGESİ VE FED BAŞKANI'NIN KONUŞMASI

Haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarında Japonya'nın üçüncü çeyrek büyüme verisi ile Çin'in ekim ayına ilişkin perakende satışlar ve sanayi üretimi rakamları izlenecek.

Türkiye'de saat 11.00'de ekim ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri açıklanacak. Bütçe verileri, kamu gelirleri ve harcamalarının seyrini ortaya koyması açısından önem taşıyor.

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verileri takip edilirken, günün öne çıkan gelişmelerinden biri saat 20.00'de Fed Başkanı Kevin Warsh'un konuşması olacak.

Warsh'un açıklamalarında ABD ekonomisinin görünümüne ve para politikasına ilişkin olası mesajlar dikkatle değerlendirilecek.

17 KASIM SALI: ABD VERİLERİ VE KONUT PİYASASI GÜNDEMDE

Salı günü Türkiye'de saat 10.00'da ekim ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi ile konut ve iş yeri satış istatistikleri açıklanacak.

Konut fiyatlarındaki değişim ve satışların seyri, gayrimenkul piyasasındaki talep koşullarına ilişkin önemli göstergeler sunacak.

Almanya'da ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi, Euro Bölgesi'nde ise ekim ayı nihai enflasyon verileri yayımlanacak.

ABD'de saat 16.30'da perakende satışlar, 17.15'te sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak.

Özellikle ABD tüketim harcamaları ve üretim faaliyetlerindeki görünüm, Fed'in gelecek dönem faiz kararlarına ilişkin beklentileri etkileyebilecek.

18 KASIM ÇARŞAMBA: GÖZLER FOMC TUTANAKLARINDA

Haftanın üçüncü işlem gününde Türkiye'de saat 10.00'da üçüncü çeyreğe ilişkin dönemsel işgücü istatistikleri yayımlanacak.

İngiltere'de ekim ayı tüketici enflasyonu verileri açıklanırken ABD'de konut başlangıçları ve bekleyen konut satışları takip edilecek.

Günün en önemli gelişmesi ise saat 22.00'de açıklanacak Fed'in 27-28 Ekim tarihli FOMC toplantı tutanakları olacak.

Tutanaklarda Fed üyelerinin enflasyon, istihdam ve faiz politikasına ilişkin değerlendirmeleri aranacak.

Özellikle üyeler arasında faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin görüş ayrılıkları bulunup bulunmadığı, dolar endeksi, ABD tahvil faizleri ve altın fiyatları açısından önem taşıyacak.

19 KASIM PERŞEMBE: TCMB REZERVLERİ AÇIKLANACAK

Perşembe günü yurt içinde TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri ile menkul kıymet istatistikleri gündemde olacak.

Saat 14.30'da açıklanacak veriler, Merkez Bankası rezervlerinin yanı sıra yurt dışı yerleşik yatırımcıların hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi piyasalarındaki işlemlerini ortaya koyacak.

Özellikle yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki alım ve satım eğilimleri, piyasanın genel görünümü açısından takip edilecek.

Ayrıca Türkiye'nin kısa vadeli dış borç istatistikleri yayımlanacak.

ABD'de ise saat 16.30'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak.

20 KASIM CUMA: GÜVEN ENDEKSLERİ ÖNE ÇIKACAK

Haftanın son işlem gününde Japonya'da tüketici enflasyonu verisi izlenecek.

Türkiye'de saat 10.00'da kasım ayı tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklanacak.

Bu göstergeler, tüketicilerin ekonomik beklentileri ile sanayi sektörünün üretim ve yatırım eğilimlerine ilişkin sinyaller verecek.

Almanya'da üretici fiyat endeksi, İngiltere'de perakende satışlar ve Euro Bölgesi'nde öncü tüketici güveni verileri gündemde olacak.

ABD'de ise saat 18.00'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin kasım ayı nihai verisi yayımlanacak.

BORSA İSTANBUL, DOLAR VE ALTIN İÇİN HANGİ VERİLER ÖNEMLİ?

Yeni haftada küresel piyasalarda özellikle Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler belirleyici olacak.

ABD'den gelecek güçlü ekonomik veriler, faizlerin seyri ve doların yönüne ilişkin beklentileri değiştirebilirken, FOMC tutanaklarında verilecek mesajlar altın ve diğer finansal varlıklarda fiyat hareketlerini artırabilecek.

Yurt içinde ise bütçe dengesi, TCMB rezervleri ve yabancı yatırımcı işlemleri, Türk lirası varlıkların görünümü bakımından öne çıkacak.

Borsa İstanbul yatırımcıları açısından özellikle yabancıların hisse senedi işlemleri ve küresel risk iştahındaki değişimler haftanın dikkat çeken başlıkları arasında bulunacak.