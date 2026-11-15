Borsa İstanbul'da KRDMA, KRDMB ve KRDMD kodlarıyla işlem gören Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden SPK'nın 13 Kasım 2026 tarihli ve 2026/80 sayılı haftalık bülteninde yer alan kararlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Şirket, bültende adı geçen Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) ile herhangi bir ortaklık veya bağlılık ilişkisinin bulunmadığını vurguladı.

SPK'DAN KARCL PAYLARINA İLİŞKİN KARAR

SPK, 13 Kasım 2026 tarihli haftalık bülteninde Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik inceleme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Kurul, söz konusu işlemler nedeniyle 44 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun piyasa dolandırıcılığına ilişkin 107'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Ayrıca inceleme kapsamında belirlenen kişi ve kuruluşlara iki yıl süreyle işlem yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

KARDEMİR'DEN İSİM BENZERLİĞİNE AÇIKLAMA

Kardemir Karabük Demir Çelik, SPK bülteninde yer alan kararların kendi paylarıyla ilgili olmadığını belirtti.

Şirketin KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu incelemeye konu paylar, Şirketimiz Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin KRDMA, KRDMB ve KRDMD kodlarıyla işlem gören payları değildir."

Açıklamada, Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. ile şirket arasında herhangi bir ortaklık, iştirak, bağlılık veya kurumsal ilişki bulunmadığı tekrarlandı.

TEMMUZ AYINDA DA AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Kardemir Karabük Demir Çelik, 24 Temmuz 2026 tarihinde de yatırımcılardan gelen yoğun bilgi talepleri üzerine benzer bir açıklama yayımlamıştı.

Şirket, o tarihte halka arz sürecinde bulunan ve Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. ile herhangi bir kurumsal bağının olmadığını duyurmuştu.