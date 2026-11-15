Dolar ve euro fiyatları 15 Kasım 2026 Pazar günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Dolar/TL 50 liranın üzerinde seyrederken euro/TL 55 lira seviyelerinde bulunuyor. Peki, bugün dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte güncel dolar ve euro alış satış fiyatları.

DOLAR BUGÜN KAÇ TL?

15 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla serbest piyasa verilerine göre doların alış ve satış fiyatları şöyle:

Dolar alış: 50,3596 TL

Dolar satış: 50,3716 TL

ABD dolarının altı önemli para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi (DXY) ise 103,410 seviyesinde bulunuyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Haftanın gününde güncel euro alış ve satış fiyatları şöyle:

Euro alış: 55,5554 TL

Euro satış: 55,5654 TL

Euronun ABD doları karşısındaki değerini gösteren euro/dolar paritesi ise 1,1023 seviyesinde bulunuyor.