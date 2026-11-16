Matriks Haber’in TCMB analitik bilanço verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre toplam rezervler 13 Kasım 2026 ile sona eren işlem haftasında yaklaşık 2,3 milyar dolar azalarak 158,8 milyar dolar seviyesine geriledi.

Ekim ayının ilk haftasındaki 4,2 milyar dolarlık yükselişin ardından üç hafta üst üste gerileyerek 30 Ekim itibarıyla 158,1 milyar dolara inen TCMB rezervleri, 6 Kasım haftasında kaydettiği yaklaşık 3 milyar dolarlık artışla 161,1 milyar dolara çıkmıştı.

Ancak son haftaya ilişkin bilanço verileri, söz konusu toparlanmanın yerini yeniden düşüşe bıraktığına işaret etti.

OCAK ZİRVESİNDEN 59,4 MİLYAR DOLAR UZAKTA

2025 yılını 193,9 milyar dolar seviyesinde kapatan ve 2026 yılına 189,1 milyar dolar ile başlayan TCMB toplam rezervleri, yıl içindeki en yüksek noktasını 30 Ocak tarihinde 218,2 milyar dolar ile görmüştü.

Sonraki aylarda yaşanan sert geri çekilmeyle 26 Haziran’da 149,2 milyar dolara kadar inen rezervlerin güncel görünümü şu şekilde şekillendi:

• 2025 Yıl Sonuna Kıyasla: 158,8 milyar dolarlık güncel tahmin, geçen yıl sonu seviyesinin 35,1 milyar dolar (yaklaşık %18) altında bulunuyor.

• Yıl İçi Zirveye Kıyasla: Rezervler, 30 Ocak’ta kaydedilen tarihi zirvenin 59,4 milyar dolar (yaklaşık %27) gerisinde seyrediyor.

10 AYLIK DÖNEMDE 6 AY GERİLEME YAŞANDI

Ocak-Ekim 2026 dönemi aylık bazda incelendiğinde, rezervlerin 4 ayda artış gösterdiği, 6 ayda ise düşüş kaydettiği görüldü.

Yılın en sert aylık rezerv kaybı 54,9 milyar dolar ile mart ayında yaşanırken; eylül ayında 17 milyar dolar, ekim ayında ise 13,1 milyar dolar düşüş hesaplandı.

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