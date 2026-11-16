İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 6 Kasım’da tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen Fatma Betül Sayan Kaya’nın savunmasındaki yeni bilgiler gündem oldu.

"Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklanan Kaya’nın avukatı Oktay Süleyman Öztürk, müvekkilinin elde ettiği kazancı gönüllü olarak iade etmesine rağmen tutuklanmasına tepki gösterdi.

"BİNLERCE KİŞİDEN YALNIZCA BİRKAÇI İADE ETTİ"

Serbestiyet’ten Cihat Arpacık’ın haberine göre avukat Oktay Süleyman Öztürk hâkimlikteki beyanında, söz konusu fon işlemlerinden benzer şekilde kazanç sağlayan binlerce yatırımcı bulunduğunu vurguladı.

Kaya’nın yaptığı yatırımın ardından kazancın olağan dışı olduğunu fark ederek tutarı kendiliğinden geri ödediğini belirten Öztürk, savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkilim bu kazancını iade etmiştir. Yalnız binlerce kişinin bu kazancı elde ettiği biliniyor fakat 3-5 kişi hariç çoğu kişi parasını iade etmemiştir. Bu parayı iade eden müvekkilimizin adeta içlerinden seçilerek ‘kurban edilmesi’ haksızlık olacaktır."

KIZININ SAĞLIK DURUMU GÜNDEME GETİRİLDİ

Savunmada Kaya’nın ailevi koşullarına da dikkat çekildi. Müvekkilinin 9-10 yaşlarındaki kızının birkaç ay önce açık kalp ameliyatı geçirdiğini hatırlatan Öztürk, annesinin tutuklu bulunmasının çocuk üzerinde telafisi mümkün olmayan sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.

ADLİ KONTROL VE TUTUKSUZ YARGILAMA TALEBİ

Kaya’nın sabit ikametgâh sahibi olduğunu, kaçma şüphesi veya delilleri karartma ihtimalinin bulunmadığını savunan Öztürk, tutuklama tedbirinin ölçüsüz olduğunu belirterek adli kontrol uygulanmasını istedi.

Yargı kararlarının kamuoyu ve sosyal medya baskısından etkilenmemesi gerektiğini dile getiren avukat, "Adli kontrol uygulanabilir yeterli bir karardır, hukuk hepimize lazım. Sosyal medya ve kamunun baskısı hukuka engel teşkil etmesin" sözleriyle müvekkilinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep etti.