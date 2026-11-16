Borsa İstanbul'da 16 Kasım 2026 Pazartesi günü yeni haftanın ilk işlem seansı öncesinde BIST 100 endeksinde yatay açılış bekleniyor. SPK'nın kredili işlemlere yönelik kararının yanı sıra tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin açıklamalar ve küresel merkez bankalarından gelen mesajlar piyasaların gündeminde yer alıyor. Yatırımcılar ayrıca temettü ödemeleri, sermaye artırımları, şirketlerin pay alım satımları ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimleri takip ediyor.

SPK'DAN KREDİLİ İŞLEMLERE İLİŞKİN YENİ KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirin süresini uzattı.

Kurul, söz konusu uygulamanın 2026 yılının sonuna kadar devam etmesine karar verdi.

TASFİYE EDİLEN FONLARDA 161 MİLYAR TL ÖDEME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında tüm varlıkların kaybolduğu ve yatırımcılara ödeme yapılmayacağı yönündeki iddiaları reddetti.

Şimşek, tasfiyeye alınan 131 fonun 119'unda 444 bin 987 yatırımcıya toplam 161 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise ara ödemelerin bir ila iki hafta içerisinde tamamlanmasının planlandığını belirtti.

OTOMOTİV İHRACATINDA YÜZDE 10 GERİLEME

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre Türkiye'nin otomotiv ihracatı, 2026 yılının ocak-ekim döneminde adet bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azaldı.

Söz konusu dönemde toplam 779 bin 557 adet araç ihraç edildi.

KÜRESEL PİYASALARDA FED VE ORTA DOĞU GELİŞMELERİ İZLENİYOR

ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamalar, küresel piyasalarda faiz beklentilerini şekillendirmeye devam ediyor.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, para politikası sinyallerinin enflasyondan alındığını belirtirken Boston Fed Başkanı Susan Collins, ilave faiz artırımlarının gündemde olduğunu ifade etti.

İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Huw Pill ise aralık ayında olası bir faiz artışının ardından 2027 boyunca ek faiz artırımlarının gerekebileceğini söyledi.

Orta Doğu'da ise İran Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.

Enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, petrol fiyatları ve küresel risk algısı bakımından takip ediliyor.

ABD'DE TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ GÜNDEMDE

Wall Street Journal'ın haberine göre Trump yönetimi, Nvidia'yı yapay zeka alanındaki ulusal şampiyonlar arasında konumlandırmaya hazırlanıyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesinin kontrolündeki Trump Media & Technology Group, vadesi yaklaşan dönüştürülebilir tahviller nedeniyle 1 milyar dolara kadar çıkabilecek borç geri ödeme baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.

BUGÜN PİYASALARIN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Yurt içinde 16 Kasım Pazartesi günü bütçe dengesi verileri açıklanacak.

Önümüzdeki günlerde ise Moody's, 18 Kasım'da Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ile Türkiye'de enerji akışlarındaki aksamaların ülkelerin kredi profillerine etkisini ele alan bir webinar düzenleyecek.

Finansal İstikrar Raporu ise 28 Kasım'da yayımlanacak.

Borsa İstanbul'da yatırımcıların odağında makroekonomik verilerin yanı sıra bilanço sonuçları, temettü kararları, sermaye artırımları ve şirketlerin KAP bildirimleri de bulunuyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 13 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği duyurulardan öne çıkanlar şöyle;

ATATR – Şirketin, %100 pay sahibi olduğu Gökyüzü Balonculuk Taşımacılık ile Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine ilişkin SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

AKHAN – Halka arzdan elde edilen fonun 592,7 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 469,6 milyon TL’sinin borç kapamada, 55,9 milyon TL’sinin ise finansal kiralama ödemesinde kullanıldığı açıklandı.

ARZUM – Kredilerin yeniden yapılandırılması için bankalara başvuruda bulunulması ardından AKBNK tarafından yapılandırılmanın onaylandığı açıklandı.

ALCAR – Carrier ve Toshiba markalarına ait stok, sözleşme ve yükümlülüklerin Viessmann’a devrine ilişkin işlem için Rekabet Kurumu onayı alındığı açıklandı.

ALCAR & ALARK – ALARK’ın ALCAR’ın %42,03 payını Carrier’dan satın alma işlemine Rekabet Kurumu onayı verildiği açıklandı.

BETAE – Halka arzdan elde edilen fonun 240,1 milyon TL’sinin büyüme yatırımlarının finansmanında, 1,1 milyar TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

BAYRK – Sermaye artırımından elde edilen fonun 32,3 milyon TL’sinin ticari borçlarda, 33,8 milyon TL’sinin çek ödemelerinde, 48,2 milyon TL’sinin banka borçlarında kullanıldığı açıklandı.

DZGYO – Muğla Bodrum’daki otel satışına ilişkin tahsilatın tamamının yapıldığı açıklandı.

EFOR – Yönetim Kurulu, Başkan İbrahim Akkuş'a ait 220 milyon adet A Grubu imtiyazlı payın, imtiyazlarından feragat edilerek B Grubu imtiyazsız paya dönüştürülmesine karar verildiği, işlemin sermaye yapısını değiştirmeyeceği, bu kapsamda SPK’ya başvuru yapılarak ayrılma hakkı muafiyeti talep edildiği açıklandı.

EUPWR – Şirketin, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleye 205,9 milyon TL bedelle en avantajlı teklifin verildiği açıklandı.

EKIM – Halka arzdan elde edilen fonun 1,9 milyar TL’sinin operasyonel kiralamada kullanılan kara araçlarının satın alınmasında kullanıldığı açıklandı.

ENTRA – Sermaye artırımından elde edilen fonun 280,3 milyon TL’sinin sermaye avanslarının mahsuplaşmasında, 28,0 milyon TL’sinin GES ve RES proje giderlerinde kullanıldığı açıklandı.

FONET – Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen SBYS ve YBBYS Hizmet alımı ihalesinin 216,7 milyon TL bedelle kazanıldığı açıklandı.

GENIL – Şirketin, Seleda Biyogaz Enerji’nin %81,40’ına karşılık gelen paylarının devir alınma işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

HEKTS – Sermaye artırımından elde edilen fonun 1,6 milyar TL’sinin borç ödemede kullanıldığı açıklandı.

INTET – Şirket ile Kobirate arasında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

ISFIN – Şirketin, Hollanda Kalkınma Bankası liderliğinde düzenlenen sendikasyon kapsamında, şirket ile ilgili kurumlar arasında toplam tutarı 100 milyon euro ve 30 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

ISMEN – 91 gün vadeli 2,2 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

KLNMA – Turkısh Investment Inıtıatıve – İvci İstanbul Venture Capıtal Inıtıatıve – Alt Fon’unun tasfiyeye gireceği açıklandı.

KAPLM – 2 milyon dolara kadar Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

LINK – Şirket ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü arasındaki 11,6 milyon TL’lik projenin tamamlandığı açıklandı.

LRSHO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,2 milyar TL’den 15 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

MAGEN – Şirketin, 2026 yılında Hez Enerji’nin %100’ünü satın alarak 24 MWm kurulu güce sahip JES -1 santralini bünyesine kattığı, ayrıca 18 MWm/18 MWe kapasiteli yeni JES – 2 projesi için EPDK’ya önlisans başvurusunda bulunulduğu açıklandı.

MERKO – Pay geri alım programının başlatılmasına ve pay geri alımı kapsamında 45 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

MEGAP – İkinci ve üçüncü çeyrek finansallarının KAP’ya açıklanması için istenen ek süre SPK tarafından onaylandı.

MCARD – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

MNDRS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A(tr)’den BBB+(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 35,02 – 35,06 TL fiyat aralığından geri alındı.

METRO – Metro Menkul Değerler’in MTRYO’daki %5’e karşılık gelen imtiyazlı payları satın almaktan vazgeçtiği, SPK başvurusunun geri çekildiği açıklandı.

QNBFK – Şirket ile Proparco arasında toplam 75 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzalandığı açıklandı.

PASEU – Şirketin, Çin'in farklı bölgelerinden çeşitli lojistik platformlarıyla sürdürdüğü uluslararası demiryolu taşımacılığı faaliyetlerine ek olarak, Xi'an şehrinde faaliyet gösteren Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. ile stratejik iş birliğine yönelik Mutabakat Zaptı imzaladığı açıklandı.

REEDR – Davut Emre Dilek tarafından 18.173.076 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

SASA – Yurt dışında 500 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

SAYAS – Şirketin, PT. Kenertec Power System ticaret unvanlı müşterisine verilen tekliflerin (1,3 milyon euro) onaylandığı açıklandı.

SISE – Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesinin iki yıl süreyle imzalandığı açıklandı.

SKYLP – Şirketin, Düzce şubesini kapattığı açıklandı.

TURSG – TMSF hesabına 1,6 milyar TL iade edildiği açıklandı.

TAVHL – Şirketin, %76 oranında sahip olduğu TAV Batumi’deki kalan %24’lük payın 3 milyon dolara alındığı açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi GIPTA 0,0078 0,0066 %0,03 17.11.2026

Bugün sermaye artırımı yapacak şirket bulunmuyor

ŞİRKETLERDEN PAY ALIM SATIM HABERLERİ

BIST şirketlerinin 13 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği pay alım satım işlemlerinden öne çıkan duyurular şöyle;

ADGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 53,50 – 54,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

ARSAN – Farsan İnşaat tarafından 3,22 – 3,25 TL fiyat aralığından 1.193.146 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %43,59’a yükseldi.

ARDYZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.000 adet pay 51,55 – 51,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 46,24 – 46,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATATP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 193,90 – 195,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

BALSU – Beyza Zapsu tarafından 7,69 TL fiyattan 2.119.454 adet pay Borsa dışından alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,2’ye yükseldi.

BASGZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 36,04 – 36,54 TL fiyat aralığından geri alındı.

BIOEN – Doğanlar Yatırım Holding tarafından 12,84 – 13,00 TL fiyat aralığından 170.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %50,17’ye yükseldi.

BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 45.000 adet pay 4,84 TL fiyattan geri alındı.

BAHKM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 54.431 adet pay 151,00 – 163,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

CATES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 165.000 adet pay 28,60 – 29,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

EUREN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 850.000 adet pay 2,50 TL fiyattan geri alındı.

ETYAT – Bank of America Corporation tarafından 7,90 – 8,04 TL fiyat aralığından 391.218 adet alış ve 32.391 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,51’e yükseldi.

EKSUN – Eksim Yatırım Holding tarafından 3,86 – 3,90 TL fiyat aralığından 171.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %74,48’e yükseldi.

ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 81,75 – 83,35 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,18’e yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 14,59 – 14,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

DOFER – Şirket paylarının geri alınması kapsamına 10.215 adet pay 18,55 TL fiyat aralığından geri alındı.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 180.000 adet pay 6,01 – 6,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

GRTHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 17.000 adet pay 78,36 TL fiyattan geri alındı.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 884.092 adet pay 15,75 – 16,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

INFO – Bank of America Corporation tarafından 0,76 – 0,77 TL fiyat aralığından 25.657.382 adet alış ve 995.948 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,86’ya yükseldi.

IZENR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.016.407 adet pay 4,00 – 4,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

IZENR & IZMDC – IZMDC tarafından 4,08 – 4,12 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet IZENR payı alınırken, IZMDC’nin IZENR’deki payı %63,18’e yükseldi.

KMPUR – Yönetim Kurulu Başkanı Yuda Leon Mizrahi tarafından 12,22 TL fiyattan 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %34,90’a yükseldi.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 1,95 – 1,97 TL fiyat aralığından geri alındı.

LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 26.700.138 adet pay 7,40 TL fiyattan Borsa dışından virman yoluyla alındığı açıklandı.

METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 435.703 adet pay 20,70 – 20,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

MCARD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 121,80 – 123,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

NETCD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 13.000 adet pay 92,60 – 93,05 TL fiyat aralığından geri alındı.

ORCAY – Bank of America Corporation tarafından 1,76 – 1,78 TL fiyat aralığından 81.599 adet alış ve 263.397 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,98’e geriledi.

OZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.467 adet pay 1,45 TL fiyattan geri alındı.

RNPOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 481.357 adet pay 2,01 – 2,12 TL fiyat aralığından geri alındı.

SANFM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 5,03 TL fiyattan geri alındı.

SUWEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 880.734 adet pay 5,14 TL fiyattan geri alındı.

SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 66.500 adet pay 20,98 – 21,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.700.000 adet pay 1,88 – 2,17 TL fiyat aralığından geri alındı.

TABGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 191,10 – 193,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

UNLU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 89.000 adet pay 9,07 – 9,14 TL fiyat aralığından geri alındı.

ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 6,06 TL fiyattan geri alındı.

Bugün genel kurulu olan yapacak şirket bulunmuyor

(İNFO YATIRIM)