Borsa İstanbul'da işlem gören Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH), 2026 yılının ilk 9 ayında net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 438 artırdı. Şirketin net dönem kârı 834,7 milyon TL'ye yükselirken net borcunda yüzde 39 azalma kaydedildi.

LKMNH NET KÂRINI YÜZDE 438 ARTIRDI

Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 3,83 milyar TL'den 4,19 milyar TL'ye yükseldi.

Brüt kâr yüzde 11 artışla 718,8 milyon TL'ye ulaşırken faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) yüzde 9 yükselerek 911,7 milyon TL oldu.

Net parasal pozisyon kazançları ise yüzde 40 artışla 249,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Satış gelirleri ve operasyonel kârlılıktaki sınırlı büyümeye karşılık net dönem kârında yüzde 438 artış yaşanması, bilançodaki en dikkat çekici gelişme oldu.

LOKMAN HEKİM'İN NET BORCU YÜZDE 39 AZALDI

Şirketin bilançosunda borçluluk tarafındaki iyileşme de öne çıktı.

2026 yılının ikinci çeyreği sonunda 2,80 milyar TL olan net borç, üçüncü çeyrek sonunda 1,70 milyar TL'ye geriledi.

Böylece şirketin net borcu bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 1,09 milyar TL azaldı.

Aynı dönemde özkaynaklar yüzde 25 artışla 3,63 milyar TL'ye yükselirken toplam varlıklar 7,55 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

LKMNH HİSSESİ VE DEĞERLEME ORANLARI

13 Kasım kapanış verilerine göre LKMNH hissesi 11,27 TL seviyesinde bulunurken şirketin piyasa değeri yaklaşık 2,4 milyar TL olarak hesaplandı.

Fintables verilerine göre şirketin temel değerleme göstergeleri şöyle:

Fiyat/kazanç (F/K): 2,81

Piyasa değeri/defter değeri (PD/DD): 0,67

Firma değeri/FAVÖK: 3,29

Şirketin güçlü net kâr artışının sürdürülebilirliği açısından operasyonel kârlılık, finansman giderleri ve parasal pozisyon etkisinin gelecek dönemlerdeki seyri önem taşıyor.

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