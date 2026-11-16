Komisyon tarafından 16 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan resmi açıklamada; Türkiye, Hindistan, Japonya, Tayvan ve Vietnam menşeli ürünlerin AB pazarına dampingli fiyatlarla sunulduğunun tespit edildiği ve bu doğrultuda koruyucu vergi önlemlerinin devreye alındığı bildirildi.

ÜLKELERE GÖRE VERGİ ORANLARI VE İTHALAT HACİMLERİ

Soruşturma kapsamında beş ülke için belirlenen kesin vergi oranları ile AB’nin bu ülkelerden gerçekleştirdiği soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatının hacmi şu şekilde kayıtlara geçti:

Ülke Kesin Anti-Damping Vergi Oranı AB’nin İthalat Değeri Türkiye %3 – %7,8 240 milyon Euro Hindistan %9,5 282 milyon Euro Vietnam %16 125 milyon Euro Tayvan %20,7 – %27 345 milyon Euro Japonya %27,9 180 milyon Euro

Tabloya göre Türkiye, yüzde 3 ile yüzde 7,8 aralığındaki oranla soruşturmaya tabi tutulan beş ülke arasında en düşük vergi diliminde yer aldı.

23,2 MİLYAR EUROLUK PAZARDA "ÖZEL PİYASA KOŞULLARI" TESPİTİ

İmalat sanayisinin birçok kolunda kritik girdi olarak kullanılan soğuk haddelenmiş yassı çeliğin AB pazarındaki toplam büyüklüğünün yaklaşık 23,2 milyar euro seviyesinde olduğu ve Birliğe üye 12 ülkedeki üretim tesislerinde 8 bin 600’ün üzerinde kişinin istihdam edildiği belirtildi.

Avrupa Komisyonu ayrıca yürüttüğü incelemede bazı ülkeler açısından ilk kez "Özel Piyasa Koşulları" tespit edildiğini duyurdu. İhracatçı ülkelerin iç piyasalarındaki yapısal müdahaleler nedeniyle yurt içi satış fiyatları ile ihracat fiyatlarının sağlıklı şekilde karşılaştırılamadığı durumlarda devreye giren bu hüküm, Hindistan ve Tayvan için uygulandı:

Hindistan: Hükümet politikalarının, çelik üretiminde kullanılan demir cevherinin iç piyasa fiyatlarını doğrudan etkilediği saptandı.

Tayvan: Çin’in üretim kapasitesindeki fazlalığın Tayvan’a yönelik ithalatı artırdığı, bunun da iç piyasa fiyatlarını aşağı çekerek Tayvanlı üreticilerin kârlılığını olumsuz etkilediği kaydedildi.

Komisyon, devreye alınan kesin anti-damping vergilerinin AB pazarındaki haksız rekabetin etkilerini sınırlandırmayı ve Avrupa çelik sanayisini korumayı amaçladığını vurguladı.