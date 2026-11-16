Borsa İstanbul’da BFREN koduyla işlem gören Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını 16 Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Açıklanan verilere göre şirket, yılın ilk dokuz aylık döneminde net dönem kârını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 103 artırarak 183.807.563 TL seviyesine taşıdı.
2025 yılının ilk dokuz ayında 90.708.577 TL net kâr elde eden Bosch Fren, 2026’nın üçüncü çeyreğinde tek başına 48.439.513 TL net kâr üretti. Dokuz aylık kümülatif sonuçlarda şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 gerileyerek 2,52 milyar TL bandında gerçekleşirken, esas faaliyet kârı yüzde 1 artışla 147,58 milyon TL oldu.
Şirketin 2025 ve 2026 yıllarının ilk 9 aylık gelir tablosu kalemleri şu şekilde karşılaştırıldı:
|Gelir Tablosu Kalemi
|2025 / 9 Aylık (TL)
|2026 / 9 Aylık (TL)
|Değişim
|Satışlar
|2.676.933.503
|2.525.073.892
|-%6
|Net Dönem Kârı
|90.708.577
|183.807.563
|+%103
|Esas Faaliyet Kârı
|146.294.025
|147.584.396
|+%1
|FAVÖK
|329.306.000
|187.519.000
|-%43
BORÇLAR AZALDI, ÖZKAYNAKLAR GÜÇLENDİ
Bilanço tarafında ise şirketin borçluluğunu azaltırken özkaynak yapısını güçlendirdiği görüldü. 2025 yıl sonuna kıyasla toplam varlıklarını artıran Bosch Fren’in özkaynakları çeyreklik bazda yüzde 6 yükseliş kaydetti. 2025/12 ve 2026/09 dönemleri itibarıyla temel bilanço büyüklükleri şöyle şekillendi:
|Bilanço Kalemi
|2025 / 12 Aylık (TL)
|2026 / 9 Aylık (TL)
|Toplam Varlıklar
|1.549.931.863
|1.620.899.203
|Toplam Borçlar
|834.538.986
|722.041.835
|Özkaynaklar
|715.392.877
|898.857.368
GÜNCEL PİYASA ÇARPANLARI
Bilanço verilerinin ardından şirketin Borsa İstanbul’daki güncel piyasa değeri ve değerleme rasyoları ise şu seviyelerde oluştu:
Piyasa Değeri: 12,30 milyar TL
Fiyat / Kazanç Oranı (F/K): 53,85
Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD): 13,66
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