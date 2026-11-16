Açıklanan verilere göre şirket, yılın ilk dokuz aylık döneminde net dönem kârını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 103 artırarak 183.807.563 TL seviyesine taşıdı.

2025 yılının ilk dokuz ayında 90.708.577 TL net kâr elde eden Bosch Fren, 2026’nın üçüncü çeyreğinde tek başına 48.439.513 TL net kâr üretti. Dokuz aylık kümülatif sonuçlarda şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 gerileyerek 2,52 milyar TL bandında gerçekleşirken, esas faaliyet kârı yüzde 1 artışla 147,58 milyon TL oldu.

Şirketin 2025 ve 2026 yıllarının ilk 9 aylık gelir tablosu kalemleri şu şekilde karşılaştırıldı:

Gelir Tablosu Kalemi 2025 / 9 Aylık (TL) 2026 / 9 Aylık (TL) Değişim Satışlar 2.676.933.503 2.525.073.892 -%6 Net Dönem Kârı 90.708.577 183.807.563 +%103 Esas Faaliyet Kârı 146.294.025 147.584.396 +%1 FAVÖK 329.306.000 187.519.000 -%43

BORÇLAR AZALDI, ÖZKAYNAKLAR GÜÇLENDİ

Bilanço tarafında ise şirketin borçluluğunu azaltırken özkaynak yapısını güçlendirdiği görüldü. 2025 yıl sonuna kıyasla toplam varlıklarını artıran Bosch Fren’in özkaynakları çeyreklik bazda yüzde 6 yükseliş kaydetti. 2025/12 ve 2026/09 dönemleri itibarıyla temel bilanço büyüklükleri şöyle şekillendi:

Bilanço Kalemi 2025 / 12 Aylık (TL) 2026 / 9 Aylık (TL) Toplam Varlıklar 1.549.931.863 1.620.899.203 Toplam Borçlar 834.538.986 722.041.835 Özkaynaklar 715.392.877 898.857.368

GÜNCEL PİYASA ÇARPANLARI

Bilanço verilerinin ardından şirketin Borsa İstanbul’daki güncel piyasa değeri ve değerleme rasyoları ise şu seviyelerde oluştu:

Piyasa Değeri: 12,30 milyar TL

Fiyat / Kazanç Oranı (F/K): 53,85

Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD): 13,66

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