BIST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,01 oranında sınırlı bir düşüşle 11.841,81 puandan tamamladığı 16 Kasım Pazartesi günü, Borsa İstanbul’da kurumsal ve büyük ölçekli yatırımcıların tercih ettiği özel emir işlemleri dikkat çekti.

ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR VE NASIL GERÇEKLEŞİR?

Sermaye piyasalarında özel emir; hisse senedinin piyasadaki anlık işlem fiyatlarından bağımsız olarak, alıcı ve satıcı tarafların önceden karşılıklı anlaşmaya vardıkları fiyat üzerinden gerçekleştirdikleri blok alım-satım işlemleridir.

Karşı yatırım kuruluşunun seçilmesiyle nominal tutar, fiyat ve valör bilgileri girilerek sisteme iletilen bu emirler, yalnızca işlemin muhatabı olan aracı kurum tarafından görüntülenebiliyor.

Yüksek hacimli bu işlemlerin ardından taraflar Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) pay alım-satım bildirimi göndermediği sürece, işlemin kimler arasında gerçekleştiği kamuya açık olarak bilinemiyor.

16 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ ÖZEL EMİR YAPILAN HİSSELER

Pazartesi seansında en yüksek özel emir hacmi 429,4 milyon TL ile Aselsan paylarında kaydedilirken, onu BİM Birleşik Mağazalar ve Tüpraş takip etti. Günün özel emir tablosu şu şekilde oluştu:

• Aselsan (ASELS): 357,833 TL fiyattan 1.200.000 lot işlemle 429.400.000 TL hacim

• BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS): 394,667 TL fiyattan 450.000 lot işlemle 177.600.000 TL hacim

• Tüpraş (TUPRS): 359,00 TL fiyattan 250.000 lot işlemle 89.750.000 TL hacim

• Akbank (AKBNK): 69,70 TL fiyattan 1.000.000 lot işlemle 69.700.000 TL hacim

• Türk Hava Yolları (THYAO): 321,50 TL fiyattan 125.000 lot işlemle 40.187.500 TL hacim

• Arçelik (ARCLK): 68,50 TL fiyattan 146.705 lot işlemle 10.049.293 TL hacim

Toplamda 816 milyon TL’yi aşan bu özel emir trafiği, BIST 100 endeksinin yatay seyrettiği günde büyük ölçekli portföy değişimlerinin hız kesmeden devam ettiğini gösterdi.

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