Sanayi ve ticaret dünyasında yakından takip edilen satış süreci için muhammen bedel 5 milyar 250 milyon TL olarak belirlendi.

TMSF tarafından duyurulan satış ilanına göre ihaleye katılım göstermek isteyen yatırımcıların belirli mali yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor.

İhale sürecine ilişkin öne çıkan rakamlar şu şekilde açıklandı:

• Muhammen Bedel: 5 milyar 250 milyon TL

• Katılım Teminatı: 270 milyon TL (Nakit veya banka teminat mektubu olarak sunulabilecek)

• Veri İnceleme ve Tesis Ziyaret Ücreti: 1 milyon TL

• İhale Şartnamesi Bedeli: 300 bin TL

İHALE TARİHİ 5 OCAK 2027

Yatırımcıların şartnameyi temin edip veri odası ve tesis incelemelerini tamamlamalarının ardından, satış ihalesi 5 Ocak 2027 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sektör temsilcileri ve yerli-yabancı sermaye gruplarının ilgi göstermesi beklenen ihale sonucunda şirketin yeni sahibi belli olacak.