Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Çelik; fon krizine yönelik eylem planından "Terörsüz Türkiye" sürecine, COP31 zirvesinden dış politikadaki sıcak gelişmelere kadar pek çok başlığı değerlendirdi.

Gündemin en sıcak maddelerinden biri olan ve kamuoyunda "fon krizi" olarak adlandırılan dolandırıcılık soruşturmalarına ilişkin net mesajlar veren Ömer Çelik, devletin tüm kurumlarıyla kararlı bir mücadele yürüttüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında kurulan Fon Koordinasyon Kurulu’nun çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Çelik, Maliye ve Adalet bakanlıklarının da yer aldığı kurulda tüm verilerin birleştirilerek tasfiye ve soruşturma süreçlerinin yönetildiğini ifade etti.

Sermaye piyasalarının belli bir kesiminde ortaya çıkan sorunun karantinaya alındığını ve piyasanın genelini korumaya yönelik güçlü adımlar içeren bir eylem planı üzerinde çalışıldığını kaydeden Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bu fon dolandırıcıları, onların işbirlikçileri, onların taşeronları her kim olursa olsun bu kişiler, bu yapılar eninde sonunda hukuk önünde bu hesabı vereceklerdir. Zaten şimdiden bazıları vermeye başlamışlardır. Bir daha böyle bir sürecin olmaması için alınması gereken tedbirler var. Fon dolandırıcılığı asla faili meçhul kalmayacak."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ VE BÖLGESEL VİZYON

Açıklamasında "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda oluşturulan yol haritasına da geniş yer ayıran Çelik, TBMM’de 467 milletvekilinin onayıyla yasalaşan çatı düzenlemenin sürece sağlam bir hukuki zemin kazandırdığını söyledi.

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) terör örgütünün silah bıraktığını teyit ve tespit mekanizmalarıyla onaylaması halinde Meclis iradesinin hayata geçeceğini aktaran Çelik, bölgedeki silahlı vesayetin sonlandırılmasının demokratikleşme ve ekonomik refah için şart olduğunu belirtti.

Yakın coğrafyadaki gelişmelere de değinen Çelik; Suriye'de SDG'nin entegrasyon sürecinin devam etmesini ve Irak'ta YBŞ'nin Sincar'ı boşaltma kararlarını değerli bulduklarını ifade ederek, "Silahın gölgesinde demokrasi her zaman kısık konuşur. Tek devlet, tek ordu, tek ülke anlayışının yerleşmesi ve etnik-mezhebi fay hatlarının geride bırakılması son derece önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.