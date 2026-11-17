Hem yatırım amaçlı alım satım yapanlar hem de birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, yeni günün ilk saatlerinden itibaren piyasalardaki son rakamları yakından takip ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz artırımına gideceğine yönelik piyasa beklentilerinin güçlenmesi ve dolar endeksindeki yükseliş, kıymetli metal piyasasında satış baskısını beraberinde getirdi.

Önceki işlem gününde son bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesini test eden ons altın, 17 Kasım Salı sabahına 3.869 dolar seviyelerinde yatay bir seyirle başladı. Yurt içinde ise gram altın güne 6.276 TL bandından giriş yaptı.

17 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Piyasalarda haftanın ikinci işlem gününün ilk saatleri itibarıyla kaydedilen güncel satış rakamları şöyle sıralanıyor:

• Gram Altın: 6.276,64 TL

• Çeyrek Altın: 10.365,00 TL

• Yarım Altın: 20.724,00 TL

• Tam Altın: 41.166,44 TL

• Cumhuriyet Altını: 41.296,00 TL

• Gremse Altın: 103.231,79 TL

• Ons Altın: 3.869,59 dolar

Piyasa uzmanları, küresel merkez bankalarından gelecek açıklamaların ve yurt içi döviz kuru hareketliliğinin önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.