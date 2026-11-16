Şirket tarafından 16 Kasım 2026 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen özel durum açıklamasına göre Yönetim Kurulu geri alım işlemleri için 3 milyar TL tutarında bir fon limiti belirledi.

Pegasus Hava Yolları Pay Geri Alım Politikası ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19 Mart 2025 tarihli İlke Kararı çerçevesinde, Şirket Genel Müdürlüğü'nün önerisiyle onaylanan programın temel şartları şu şekilde belirlendi:

• Amaç: Program, şirket paylarına yönelik faaliyet öngörüleri ile piyasa fiyatlaması arasında geçici ve belirgin bir uyumsuzluk oluşması durumunda devreye alınabilecek ek bir tedbir olarak tasarlandı. Süreç; şirketin filo yatırımları, kârlı büyüme hedefleri ve güçlü bilanço öncelikleri gözetilerek yürütülecek.

• Süre: Onaylanan pay geri alım programı 24 ay (2 yıl) boyunca geçerli olacak.

• Kapsam ve Üst Limitler: Geri alıma konu edilebilecek paylar için şirket sermayesinin yüzde 3’ü seviyesinde bir pay sınırı ve toplam 3 milyar TL tutarında bir alım bedeli tavanı tespit edildi. Bu limitlerin, şirketin büyüme önceliklerini koruyacak dengede belirlendiği vurgulandı.

Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda başlatılan Pay Geri Alım Programı, şirketin gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacak.

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