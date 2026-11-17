Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre temettü dağıtımı sebebiyle Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) hisselerinin teorik ve baz fiyatlarında yapılan güncellemenin detayları şu şekilde kaydedildi:

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0077651 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,0066003 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Baz Fiyat: 30,18 TL

Şirket ortaklarının hesaplarına geçecek olan nakit temettü tutarının hisse fiyatından düşülmesiyle birlikte GIPTA payları yeni işlem gününe 30,18 TL baz fiyat üzerinden başlangıç yapacak.

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