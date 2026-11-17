2026'nın ilk sekiz ayında 1.000 tonun üzerinde altın ithal eden Çin, 158,8 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Çin Merkez Bankası'nın rezervlerini 24 aydır artırması ve bireysel yatırımcıların altına yönelmesi, Pekin'in uzun vadeli rezerv stratejisini yeniden gündeme taşıdı.

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş, Çin'in alım iştahını azaltmadı. Çin Halk Bankası rezervlerine altın eklemeyi sürdürürken ülkedeki bireysel yatırımcıların da değerli metale ilgisi güçleniyor. Pekin'in bu politikası, ABD dolarına bağımlılığı azaltma ve rezervlerini çeşitlendirme hedefi kapsamında değerlendiriliyor.

Çin gümrük verilerine göre ülke, Ocak-Ağustos 2026 döneminde 1.000 tonun üzerinde altın ithal etti. İthalatın toplam değeri yaklaşık 158,8 milyar dolara ulaştı. Böylece Çin'in sekiz aylık altın ithalatı, 2025 yılının tamamında kaydedilen 886 tonluk seviyeyi geride bıraktı.

ÇİN MERKEZ BANKASI 24 AYDIR ALTIN ALIYOR

Çin Halk Bankası (PBoC), ekim ayında rezervlerine yaklaşık 25,8 ton altın ekledi. Yaklaşık 830 bin troy onsa karşılık gelen bu alımla birlikte bankanın altın rezervlerini artırdığı dönem 24 aya ulaştı.

Altın alımlarının fiyatların gerilediği dönemde de devam etmesi, Pekin'in kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade uzun vadeli rezerv çeşitlendirmesine odaklandığı şeklinde yorumlanıyor.

DOLAR BAĞIMLILIĞINI AZALTMAK İSTİYOR

Çin'in altın birikiminin arkasındaki temel nedenlerden biri, ABD doları cinsinden varlıklara bağımlılığı azaltma hedefi olarak öne çıkıyor.

Özellikle 2022 yılında Rusya'nın merkez bankası varlıklarının Batılı ülkeler tarafından dondurulması, yabancı para cinsinden rezervlerin jeopolitik risklerini yeniden gündeme getirdi. Fiziksel altın ise başka bir ülkenin finansal yükümlülüğü olmaması nedeniyle merkez bankalarına alternatif bir rezerv aracı sunuyor.

Çin, bu süreçte ABD Hazine tahvili varlıklarını da azaltıyor. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre ülkenin bildirdiği tahvil varlıkları ağustos ayında 590,7 milyar dolara gerileyerek son 18 yılın en düşük seviyesine indi. Ancak bu gelişme, Çin'in dolardan tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Dolar, uluslararası ticaret ve rezerv yönetimindeki ağırlığını koruyor.

ÇİNLİ YATIRIMCILARIN ALTIN TALEBİ DE ARTIYOR

Çin'de altın talebini destekleyen bir diğer unsur, hane halklarının yatırım tercihlerindeki değişim. Gayrimenkul piyasasındaki durgunluk, hisse senetlerindeki kayıplar ve düşük tahvil getirileri, yatırımcıları alternatif araçlara yöneltiyor.

Çin Altın Birliğine göre 2026'nın ilk yarısında külçe ve altın para alımları yıllık yüzde 28,4 arttı. Buna karşılık altın takı talebi yaklaşık yüzde 34 geriledi. Bu ayrışma, altın talebinin mücevher tüketiminden çok yatırım amaçlı alımlarla desteklendiğini ortaya koyuyor.

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre Çin'deki altın borsa yatırım fonlarına (ETF) eylül ayında yaklaşık 11 ton giriş gerçekleşti. Böylece fonların toplam altın varlıkları 304 tonla rekor seviyeye ulaştı. Fiyatlardaki gerilemeye rağmen fonlara girişlerin sürmesi, yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğine işaret ediyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ GÜÇLENİYOR

Altın rezervlerini artıran tek ülke Çin değil. Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları ve diğer resmi kurumlar, 2026'nın üçüncü çeyreğinde rezervlerine net 321 ton altın ekledi. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artış gösterirken 2024'ün son çeyreğinden bu yana en yüksek üç aylık seviyeye ulaştı.

Merkez bankalarının altına yönelmesinde rezerv çeşitlendirmesi, jeopolitik riskler ve finansal dayanıklılık arayışı etkili oluyor.

ÇİN'İN ALTIN ALIMLARI FİYATLARI NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Çin Merkez Bankası ve bireysel yatırımcıların devam eden alımları, küresel altın piyasasında uzun vadeli talebi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle fiyatların gerilediği dönemlerde sürdürülen alımlar, piyasadaki satış baskısının bir bölümünü dengeleyebilir.

Bununla birlikte merkez bankalarının altın biriktirmesi, fiyatların sürekli yükseleceği anlamına gelmiyor. ABD Merkez Bankasının faiz politikası, reel faiz oranları, doların seyri ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Çin'in stratejisinde öne çıkan temel unsur, doların yerini kısa sürede almak değil, rezervlerini çeşitlendirerek dış finansal risklere karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturmak. Bu eğilimin devam etmesi, küresel altın talebinin uzun vadeli görünümünde belirleyici olabilir.

Ons altın haftanın ikinci işlem gününde TSİ 11.58 itibarıyla yüzde 0,47’lik yükselişle 3869,39 dolardan, gram altın ise yüzde 0,53’lük yükselişle 6272 TL’den işlem görüyor.

Kaynak: Dünya

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