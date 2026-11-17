ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatlarına ilişkin 2027 ve 2028 yılı tahminlerini açıkladı. Fed'in sıkı para politikası nedeniyle kısa vadede satış baskısının devam edebileceğini öngören banka, ons altının 2028 sonunda 5.800 dolara ulaşabileceğini belirtti.

GOLDMAN SACHS'IN 2027 VE 2028 ALTIN TAHMİNLERİ

Goldman Sachs stratejistleri, ons altının 2027 yılı sonunda 4.650 dolara, 2028 yılı sonunda ise 5.800 dolara ulaşabileceğini öngördü.

Banka, Fed'in sıkı para politikasının 2027 yılında altına yönelik özel yatırımcı talebini sınırlayabileceğini değerlendirdi.

Buna karşılık merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği alımların fiyatları desteklemeye devam etmesi bekleniyor.

Fed'in faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte Batılı yatırımcıların altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) yeniden yönelmesinin ise 2028 yılında yükselişi hızlandırabileceği belirtildi.

GOLDMAN SACHS ALTIN VE GÜMÜŞ ARASINDA TERCİHİNİ YAPTI

Goldman Sachs, 2027 yılında altının gümüşe kıyasla daha güçlü performans gösterebileceğini açıkladı.

Banka, değerli metal piyasalarının görünümünü 2022 yılındaki faiz artırımı sürecine benzetti.

Fed'in sıkı para politikasının hem altın hem de gümüş üzerinde baskı oluşturabileceği belirtilirken, merkez bankalarının düzenli altın alımlarının iki metal arasındaki ayrışmada belirleyici olabileceği ifade edildi.

Gümüş piyasasında yeni bir likidite sıkışıklığı yaşanmaması halinde altının 2027 yılında daha iyi performans gösterebileceği öngörüldü.

PLATİN VE PALADYUM İÇİN DE BEKLENTİLER AÇIKLANDI

Goldman Sachs'ın değerlendirmesinde platin ve paladyum piyasalarına da yer verildi.

ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin bu metallerin arz koşullarını etkilemeye devam edebileceği belirtildi. Bu nedenle fiyat oynaklığının yüksek seyretmesi beklenirken, söz konusu dalgalanmaların mutlaka fiyat artışına işaret etmediği vurgulandı.

Platin tarafında yüksek faizlerin yatırım talebini sınırlandırabileceği, Avrupa'da dizel araçlardan elektrikli otomobillere geçişin de talep üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi.

Paladyumda ise ABD otomobil pazarında benzinli ve hibrit araçların ağırlığını korumasının talepteki düşüşü yavaşlatabileceği değerlendirildi.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Goldman Sachs, altının uzun vadeli fiyat görünümünde merkez bankalarının alımlarını önemli bir destek unsuru olarak değerlendirdi.

Banka, 2027 yılında merkez bankası talebinin, 2028 yılında ise Fed'in olası faiz indirimleriyle birlikte yatırımcı ilgisindeki toparlanmanın altın fiyatlarını destekleyebileceğini öngördü.