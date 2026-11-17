Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini yayımladı.

TÜİK verilerine göre ekim ayı itibarıyla Tarım-ÜFE'de gerçekleşen artış oranları şöyle şekillendi:

• Aylık Değişim (Bir önceki aya göre): Yüzde 1,02 artış

• Yılbaşına Göre (Bir önceki yılın Aralık ayına göre): Yüzde 8,12 artış

• Yıllık Değişim (Bir önceki yılın aynı ayına göre): Yüzde 9,69 artış

• On İki Aylık Ortalamalara Göre: Yüzde 27,64 artış

EKİM 2026 İTİBARIYLA TEK HANELİ GÖRÜNÜM

Yaz aylarında endekste yüzde 20 seviyelerine doğru sınırlı bir tepki yükselişi görülse de düşüş eğilimi yeniden hakim oldu.

Eylül 2026’da yüzde 12,93 olan yıllık artış oranı, Ekim 2026 itibarıyla yüzde 9,69 seviyesine gerileyerek bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla tarımsal üretici maliyetlerindeki artış hızının belirgin şekilde yavaşladığını gösterdi.

SEKTÖRLER VE ANA GRUPLARDA SON DURUM

Sektörel bazda bir önceki aya göre değişimler incelendiğinde, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 1,13 artış kaydedildi.

Buna karşılık ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,37, balık ve diğer balıkçılık ile su ürünleri grubunda ise yüzde 0,75 oranında azalış gerçekleşti.

Ana gruplar bazında aylık değişimler ise şu şekilde oldu:

• Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünler: yüzde 7,94 artış

• Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler: yüzde 0,91 artış

• Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünler: yüzde 7,13 azalış

TURUNÇGİLLER HEM AYLIK HEM YILLIK DÜŞÜŞTE İLK SIRADA

Alt gruplar düzeyinde incelendiğinde, fiyat hareketliliğinin en belirgin olduğu ürün grubu turunçgiller oldu.

Turunçgiller, bir önceki aya göre yüzde 27,67 oranında gerileyerek aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup olarak öne çıktı.

Aynı ürün grubu, yıllık bazda kaydettiği yüzde 57,83'lük düşüşle yıllık değişimin de en yüksek gerçekleştiği alt grup oldu.