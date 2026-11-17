BIST 100 endeksi, dünkü işlemleri yüzde 0,01 gibi oldukça sınırlı bir düşüşle 11.841,81 puandan yatay tamamladı. Günlük işlem hacminin 115,6 milyar TL olarak gerçekleştiği piyasada, aracı kurumlar yeni günün de yatay bir açılışla başlamasını öngörüyor.

Yurt içinde dün açıklanan verilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ticari gayrimenkul fiyat endeksi (TGFE), 2026'nın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 5,7, yıllık bazda ise yüzde 29,9 artış gösterdi.

İstanbul’daki çeyreklik artışın yüzde 6,6’ya hızlanması dikkat çekerken, yıllık artışın tüketici enflasyonuna yakın seyretmesi reel değer kazancının sınırlı kaldığına işaret ediyor.

Öte yandan ekim ayı merkezi yönetim bütçesi 481,1 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık 179,8 milyar TL oldu. Ocak-ekim döneminde toplam bütçe açığının 2,3 trilyon TL’ye ulaşması, maliye politikasının dezenflasyon sürecine desteği açısından yakından izlenmeye devam ediyor. Yurt içinde bugün ise konut fiyat endeksi verileri takip edilecek.

KÜRESEL GELİŞMELER VE JEOPOLİTİK HAREKETLİLİK

• Liderler Zirvesi Yolda: Rusya (Kremlin), 19 Kasım’da Çin Devlet Başkanı Şi’nin ev sahipliğinde Putin, Trump ve Şi arasında üçlü bir zirve gerçekleştirileceğini duyurdu. Putin ile Trump’ın ikili bir görüşme yapacağı da kesinleşti. ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin'in Ukrayna konusunda biraz geri adım attığını düşündüğünü ifade etti.

• Yapay Zeka ve Çip Savaşları: Trump, Jensen Huang’ın Nvidia’ya dönmesine karşı olmadığını ve daha önce engellenen Blackwell çipleri konusunda "ciddi bir ders aldığını" belirterek, ABD-Çin ilişkilerinde teknoloji transferi açısından olası bir yumuşama sinyali verdi. Piyasalar, bu akşam ABD kapanışı sonrası (Çarşamba TSİ 00:20) açıklanacak ve küresel risk iştahını doğrudan etkileyecek olan Nvidia bilançosuna kilitlendi.

• Avrupa ve İngiltere: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Airbus helikopterlerine ilişkin yeni bir savunma anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi eylülde aylık yüzde 0,2 artarak beklentilerin hafif altında kalırken, yıllık bazda yüzde 1,5 daraldı. Bugün İngiltere’de açıklanacak işsizlik oranı piyasaların takibinde olacak.

• Fed ve Kredi Görünümü: Cleveland Fed Başkanı Hammack, faiz kararlarında küçük ve istikrarlı adımları tercih ettiğini ancak enflasyonist baskıların sürmesi halinde daha büyük artışların masaya gelebileceğini belirtti. Fed Başkanı Warsh ise yapay zekanın ekonomi ve para politikaları üzerindeki dönüştürücü etkisini kabul etmenin bankanın görevi olduğunu vurguladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise Kuzey Amerika’nın kredi görünümünün kötüleştiğine dikkat çekti.

• IMF ve Ukrayna: IMF, gerekli finansman güvencelerinin sağlanması durumunda Ukrayna’ya 1,6 milyar dolarlık yeni bir kredi dilimi için önemli ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

PİYASALARDA BUGÜNÜN TAKVİMİ (17 KASIM):

• Yurt İçi: TCMB Konut Fiyat Endeksi

• İngiltere: İşsizlik Oranı

• ABD: Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi Verileri

Ayrıca önümüzdeki günlerde Moody's'in 18 Kasım’daki enerji ve kredi profili webinarı ile TCMB'nin 28 Kasım’da yayımlayacağı Finansal İstikrar Raporu finans çevrelerinin yakın takibinde olacak.

Kaynak: İnfo Yatırım

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