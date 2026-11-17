Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan özel durum açıklamasına göre ilk olarak 19 Ağustos 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan yurt dışı borçlanma aracı ihracı kapsamında; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Seri VII, No: 128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması için SPK’ya başvuruda bulunulmuştu.

Söz konusu başvuru, Kurul’un 13 Kasım 2026 tarihli ve 83/1974 sayılı kararı ile onaylanarak SPK’nın 2026/80 sayılı Haftalık Bülteni’nde yayımlandı. Onaylanan ihraç belgesi ve başvuru formunun KAP bildirimi ekinde yatırımcıların erişimine açıldığı belirtildi.

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