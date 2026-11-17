Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre sektörün yönettiği toplam varlık büyüklüğü ağustos-ekim döneminde yüzde 17 oranında eriyerek 15,85 trilyon liradan 13,14 trilyon liraya (261 milyar dolar) geriledi. İki ayda yaşanan yaklaşık 54 milyar dolarlık bu kayıp, sektör içindeki pazar payı dengelerini de kökten değiştirdi.

131 FONUN TASFİYESİ SEKTÖRÜ SARSINTIYA UĞRATTI

Bloomberg'den Kerim Karakaya'nın aktardığı verilere göre daralmanın en büyük bölümü eylül ayında yaşandı.

Sermaye piyasası düzenleyicisinin, işlem hacmi düşük hisselerde manipülasyon yapıldığı iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında yedi portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermesi, piyasada sert bir çıkış dalgasını tetikledi.

Bu süreçte soruşturma kapsamındaki yedi şirketin yönettiği toplam varlıklar yalnızca eylül ayında yüzde 85 oranında eriyerek 281,7 milyar liraya düştü.

DÖRT BÜYÜK ÖZEL BANKA PAZAR PAYINI ARTIRDI

Sektör genelinde yaşanan bu çalkantılı süreçte yatırımcı tercihlerinin güvenli liman olarak görülen banka iştiraklerine yönelmesi dikkat çekti.

Diğer portföy yönetim şirketleri kayıpların büyük bölümünü üstlenirken, Türkiye’nin en büyük dört özel bankasının (İş Bankası, Akbank, Garanti BBVA ve Yapı Kredi) portföy yönetim birimleri krizden pazar payını artırarak çıktı.

İki aylık süreçte öne çıkan tablo şu şekilde şekillendi:

• Pazar Payı Sıçraması: Dört büyük özel bankanın portföy yönetim birimlerinin sektördeki toplam varlıklardan aldığı pay, ağustos ayındaki yüzde 40,5 seviyesinden ekim sonunda yüzde 47,4'e yükseldi.

• Sınırlı Kayıp ve Hızlı Toparlanma: Söz konusu dört şirketin yönettiği toplam varlıklar ağustos-ekim döneminde yalnızca yüzde 2,9’luk (188 milyar lira) bir azalış gösterdi. Sektör genelindeki daralma ekim ayında da devam etmesine karşın, bu dört banka iştiraki aynı ay yaklaşık 181 milyar liralık varlık toparlanması kaydetti.

Uzmanlar, yönetilen toplam varlık büyüklüğündeki bu sert değişimin yalnızca yatırımcıların nakit çıkışlarından kaynaklanmadığını; piyasa değerlemelerindeki dalgalanmaların ve zorunlu fon tasfiyelerinin de tablo üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurguluyor.

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