Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 16 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, sermaye piyasalarındaki fon soruşturması ele alındı.

Erdoğan'ın soruşturma sürecinin yılbaşına kadar tamamlanması yönünde talimat verdiği öğrenildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise dolandırıcılık ve manipülasyon iddialarına ilişkin adli süreçlerin sürdüğünü belirterek, ihmali, kusuru ve kastı bulunanların hesap vereceğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, fon soruşturması kapsamındaki adli süreçlerin en ciddi şekilde ilerletildiğini, dolandırıcılık ve manipülasyon yapan, Türkiye'nin sermaye piyasalarına saldıranların bağlantılarının ortaya çıkarılması, soruşturulması ve yargılanması yönünde güçlü adımların atılmaya devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Devlet Denetleme Kurulunun devreye girdiğini anımsatan Çelik, Devlet Denetleme Kurulunun elinde bulunan yetkileri açısından tüm sistemi gözden geçirebilecek, her tarafa bakabilecek ve her türlü veriyi, ilişkiyi ve bağlantıyı görebilecek bir kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Çelik, Devlet Denetleme Kurulunun çalışmaları sonunda ortaya çıkacak tablonun bundan sonraki yol haritasının şekillenmesi bakımından son derece önemli sonuçlar doğuracağının altını çizerek, çalışmaların güçlü şekilde devam ettiğini vurguladı. Çelik, "Suçluların cezalandırılması konusundaki irademiz tamdır. Bu bakımdan fon dolandırıcıları, onların işbirlikçileri, onların taşeronları her kim olursa olsun bu kişiler, bu yapılar eninde sonunda hukuk önünde bu hesabı vereceklerdir. Zaten şimdiden bazıları vermeye başlamışlardır. Bunun için yargı süreçleri, soruşturma süreçleri en hassas biçimde yürütülmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız bu Fon Koordinasyon Kurulunun içindedir. Dolayısıyla bu veriler birleştirilerek bu mücadele sürdürülüyor." diye konuştu.

"İHMALİ, KUSURU VE KASTI OLANLAR MUHAKKAK SURETTE HESAP VERECEKLERDİR"

Hiç kimsenin siyasi linç kampanyasıyla suçlanmaması gerektiğini söyleyen Çelik, bunun yanı sıra hiç kimseyle ilgili olarak da bir iddianın siyasi himayeyle örtbas edilmemesi gerektiğini belirtti.