Borsa İstanbul'da Ak Yatırım'ın 17 Kasım 2026 saat 12.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemler dikkat çekti. Kurumun net işlem hacmi 1 milyar 122 milyon 859 bin 195 TL olarak kaydedildi. Alım tarafında SASA, TSPOR ve MRGYO; satış tarafında ise TURSG, ISCTR ve IHLAS öne çıktı.

Borsa İstanbul'da işlem gününün ilk bölümünde Ak Yatırım'ın alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. 17 Kasım 2026 saat 12.00 itibarıyla paylaşılan aracı kurum dağılımı verilerine göre kurum, net alım tarafında yer aldı.

Ak Yatırım'ın alım listesinde SASA ilk sırada bulunurken satış tarafında en yüksek net lot çıkışı TURSG hisselerinde gerçekleşti.

AK YATIRIM'IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Ak Yatırım'ın net lot bazında en fazla alım gerçekleştirdiği hisse 2 milyon 880 bin 337 lotla SASA oldu. TSPOR 2 milyon 379 bin 508 lotla ikinci, MRGYO ise 2 milyon 342 bin 915 lotla üçüncü sırada yer aldı.

Hisse Net lot Oran (%) Maliyet SASA 2.880.337 4,33 1,600 TSPOR 2.379.508 3,58 0,751 MRGYO 2.342.915 3,52 1,169 DAPGM 2.117.930 3,19 3,148 KTLEV 2.056.265 3,09 8,942 Diğer 54.689.128 82,28 -

Kaynak: ForInvest

AK YATIRIM'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Kurumun satış listesinde ilk sırada 6 milyon 179 bin 871 lotluk net satışla TURSG yer aldı. ISCTR 4 milyon 149 bin 424 lotla ikinci sırada bulunurken IHLAS 3 milyon 257 bin 46 lotla üçüncü oldu.

Hisse Net lot Oran (%) Maliyet TURSG -6.179.871 9,42 3,251 ISCTR -4.149.424 6,33 13,385 IHLAS -3.257.046 4,97 0,816 BTCIM -3.012.665 4,59 2,061 PGAMVV -2.257.576 3,44 0,166 Diğer -46.727.126 71,25 -

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