Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin de aralarında bulunduğu beş ülkeden ithal edilen belirli soğuk haddelenmiş yassı çelik ürünlerine kesin antidamping vergisi getirdi. Türkiye için oranlar yüzde 3 ile yüzde 7,8 arasında belirlenirken Borsa İstanbul'da EREGL koduyla işlem gören Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları için yüzde 4,9 vergi uygulanacak.

EREGL İÇİN YÜZDE 4,9 VERGİ UYGULANACAK

Düzenlemenin ekinde yer alan şirket listesine göre, Borsa İstanbul'da EREGL koduyla işlem gören Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ile Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş., iş birliği yapan üreticiler arasında bulunuyor.

Bu şirketlerin düzenleme kapsamındaki ürünlerine uygulanacak kesin antidamping vergisi yüzde 4,9 olarak belirlendi.

Erdemir Çelik Servis Merkezi, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın bağlı ortaklıkları arasında yer alıyor.

Söz konusu vergi, EREGL'nin tüm ürünlerine değil, düzenlemede belirtilen soğuk haddelenmiş yassı çelik ürünlerinin AB'ye ithalatına uygulanacak.

TÜRK ŞİRKETLERE UYGULANACAK VERGİ ORANLARI BELLİ OLDU

Avrupa Komisyonu'nun kararına göre Türkiye'deki üreticilere uygulanacak oranlar şöyle:

Şirket veya üretici grubu Antidamping vergisi Tatmetal Çelik %3,0 Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) %4,9 Erdemir Çelik Servis Merkezi %4,9 Atakaş Çelik %4,9 Yıldız Entegre %4,9 Gazi Metal %4,9 Borçelik %7,8 Diğer Türk üreticiler %7,8

Şirketlere tanınan özel vergi oranlarının uygulanabilmesi için AB gümrük idarelerine gerekli üretici bilgilerini içeren geçerli ticari faturanın sunulması gerekiyor.

Gerekli belgelerin sunulmaması durumunda Türkiye menşeli ürünler için belirlenen yüzde 7,8'lik genel oran uygulanacak.

TÜRKİYE'DEN 240 MİLYON EUROLUK ÇELİK İTHALATINI İLGİLENDİRİYOR

Avrupa Komisyonu verilerine göre, AB'nin söz konusu ürün grubunda Türkiye'den gerçekleştirdiği ithalatın değeri yaklaşık 240 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

AB'deki soğuk haddelenmiş yassı çelik pazarının toplam büyüklüğü ise 23,2 milyar euro olarak açıklandı.

Düzenleme, otomotiv, beyaz eşya, makine ve inşaat gibi sektörlerde kullanılan belirli çelik ürünlerini kapsıyor.

DİĞER ÜLKELERE HANGİ ORANLAR UYGULANACAK?

Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı kesin antidamping vergileri ülkelere göre farklılık gösterdi.

Hindistan için yüzde 9,5, Japonya için yüzde 27,9 ve Vietnam için yüzde 16 vergi uygulanmasına karar verildi.

Tayvan menşeli ürünlere yüzde 20,7 ile yüzde 27 arasında değişen oranlar belirlenirken Türkiye için vergi aralığı yüzde 3 ile yüzde 7,8 oldu.

KARARIN EREGL ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NE OLACAK?

AB'nin aldığı karar, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın düzenleme kapsamındaki ürünlerinin Avrupa pazarına girişinde ek vergi uygulanması anlamına geliyor.

Bu durum, ilgili ürünlerin ithalat maliyetini artırabilecek ve fiyat rekabetini etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ancak şirketin AB'ye yaptığı ihracatın ne kadarının doğrudan bu düzenleme kapsamındaki ürünlerden oluştuğuna ilişkin güncel bir tutar belirlenemediğinden, söz konusu verginin EREGL'nin toplam gelir ve kârlılığı üzerindeki etkisini mevcut verilerle hesaplamak mümkün değil.

Kararın şirket üzerindeki finansal etkisinde, ilgili ürünlerin AB pazarındaki satış hacmi, fiyatlama koşulları ve maliyetin ticari taraflar arasında nasıl paylaşılacağı belirleyici olacak.

Kararın ardından 17 Kasım 2026 TSİ 12.06 itibarıyla yüzde 0,25 düşüşle 32,14 TL bandında seyrediyor.

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