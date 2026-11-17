Bank of America Corporation, Borsa İstanbul'da işlem gören üç şirkette gerçekleştirilen pay alım satım işlemlerini duyurdu. 13 Kasım 2026 tarihinde yapılan işlemler sonucunda iki şirkette pay oranı artarken bir şirkette azaldı.

MANAS PAYLARINDA 430 BİN 870 LOT NET ALIŞ

Bank of America Corporation tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Kasım 2026 tarihinde Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) paylarında 3,52-3,53 TL fiyat aralığından işlemler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 3.603.199 lot alış ve 3.172.329 lot satış yapılırken işlemler sonucunda 430.870 lot net alış gerçekleşti.

İşlemler öncesinde Merrill Lynch International aracılığıyla dolaylı olarak sahip olunan pay miktarı 9.716.332 lot seviyesindeyken işlemler sonrasında 10.147.202 lota yükseldi.

Böylece Bank of America Corporation'ın MANAS sermayesindeki dolaylı pay ve oy hakkı oranı yüzde 2,935'ten yüzde 3,065'e yükselerek yüzde 3 eşiğini aştı.

INFO PAYLARINDA 22,75 MİLYON LOT NET SATIŞ

Bank of America Corporation'ın ikinci açıklaması İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO) paylarına ilişkin oldu.

13 Kasım 2026 tarihinde INFO paylarında 0,88-0,89 TL fiyat aralığından 9.793.862 lot alış ve 32.546.944 lot satış gerçekleştirildi.

Söz konusu işlemler sonucunda 22.753.082 lot net satış yapıldı.

İşlemler öncesinde 70.247.691 lot olan dolaylı pay miktarı, satışların ardından 47.494.609 lota geriledi.

Böylece Bank of America Corporation'ın INFO sermayesindeki dolaylı pay ve oy hakkı oranı yüzde 3,657'den yüzde 2,473'e düşerek yüzde 3 eşiğinin altına indi.

TRALT PAYLARINDA 1,76 MİLYON LOT NET ALIŞ

Bank of America Corporation tarafından yapılan üçüncü açıklama ise Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) paylarına ilişkin oldu.

13 Kasım 2026 tarihinde TRALT paylarında 38,06-38,60 TL fiyat aralığından 11.738.457 lot alış ve 9.976.809 lot satış işlemi gerçekleştirildi.

Bu işlemler sonucunda 1.761.648 lot net alış yapıldı.

İşlemler öncesinde Merrill Lynch International'ın doğrudan sahip olduğu pay miktarı 95.209.626 lot seviyesindeyken işlemler sonrasında 96.971.274 lota yükseldi.

Böylece Merrill Lynch International'ın TRALT sermayesindeki doğrudan pay ve oy hakkı oranı yüzde 2,973'ten yüzde 3,028'e yükselerek yüzde 3 eşiğini aştı.

Bank of America Corporation, söz konusu paylarda bağlı ortaklığı aracılığıyla dolaylı olarak hak sahibi olduğunu bildirdi.

BANK OF AMERICA'NIN ÜÇ HİSSEDEKİ İŞLEMLERİ

Hisse Alış (lot) Satış (lot) Net işlem (lot) MANAS 3.603.199 3.172.329 +430.870 INFO 9.793.862 32.546.944 -22.753.082 TRALT 11.738.457 9.976.809 +1.761.648

Açıklanan verilere göre Bank of America Corporation'ın kontrolündeki Merrill Lynch International, MANAS ve TRALT paylarında net alıcı, INFO paylarında ise net satıcı konumunda yer aldı.

İşlemlerin ardından MANAS ve TRALT pay oranları yüzde 3'ün üzerine çıkarken INFO'daki pay oranı yüzde 3'ün altına geriledi.