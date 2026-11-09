ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın kontrolündeki Goldman Sachs International, Petkim Petrokimya Holding (PETKM) hisselerinde 616 bin 491 adetlik alım gerçekleştirdi. İşlemin ardından The Goldman Sachs Group'un şirketteki dolaylı payı yüzde 3 eşiğini aşarak yüzde 3,01'e yükseldi.

GOLDMAN SACHS'IN PETKİM'DEKİ PAYI YÜZDE 3'Ü AŞTI

KAP'a yapılan açıklamaya göre Goldman Sachs International'ın gerçekleştirdiği alımın ardından ana şirket The Goldman Sachs Group, Inc.'in Petkim'de dolaylı olarak sahip olduğu pay ve oy hakları yüzde 3 eşiğini geçti.

İşlem öncesinde yüzde 2,99 seviyesinde bulunan pay oranı, alımın ardından yüzde 3,01'e yükseldi.

Goldman Sachs International'ın gerçekleştirdiği işlemin pay başına fiyatı 17,75 TL, toplam tutarı ise yaklaşık 10,94 milyon TL olarak kaydedildi.

PETKM HİSSE ALIMININ DETAYLARI

İşlem bilgisi Açıklama Hisse kodu PETKM Alım yapan kuruluş Goldman Sachs International İşlem tarihi 4 Kasım 2026 Alınan hisse miktarı 616.491 adet Hisse başına işlem fiyatı 17,75 TL Toplam işlem tutarı Yaklaşık 10,94 milyon TL İşlem öncesi pay oranı %2,99 İşlem sonrası pay oranı %3,01

PETKİM 2026 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇOSU AÇIKLANMIŞTI

Petkim (PETKM), 2026 yılının ilk dokuz ayında 3,83 milyar TL net kâr elde etti. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 6,20 milyar TL net zarar açıklamıştı.

Şirketin satış gelirleri yıllık bazda yüzde 22 artarak 100,94 milyar TL'ye, FAVÖK'ü ise 4,05 milyar TL'ye ulaştı.

Dokuz aylık dönemde net kâr açıklanmasına karşın Petkim, yalnızca üçüncü çeyrekte 816,99 milyon TL net zarar kaydetti. Şirketin dokuz aylık esas faaliyet zararı ise 6,29 milyar TL olarak gerçekleşti.

Finansal sonuçlarda 12,57 milyar TL tutarındaki net parasal pozisyon kazancı da öne çıktı.