Borsa İstanbul'da HRKET koduyla işlem gören Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, Çinli rüzgâr türbini üreticisi Goldwind ile 7 milyon dolarlık anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Türkiye'de devam eden rüzgâr enerjisi projelerine nakliye, vinç ve montaj hizmetleri sağlanacak.

ANLAŞMA TÜRKİYE'DEKİ RÜZGÂR ENERJİSİ PROJELERİNİ KAPSIYOR

KAP açıklamasına göre Hareket Proje, Goldwind'in Türkiye'de devam eden Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projelerinde görev alacak.

Şirket, projelerde kullanılacak rüzgâr türbinleri için nakliye, vinç ve montaj hizmetlerini üstlenecek.

Anlaşmaya ilişkin detaylar şöyle:

Anlaşma bedeli: 7.000.000 ABD doları

Anlaşma yapılan şirket: Goldwind

Proje lokasyonu: Türkiye

Proje türü: Rüzgâr Enerji Santrali (RES)

Hizmet kapsamı: Rüzgâr türbinlerinin nakliyesi, vinç hizmetleri ve montajı

Hareket Proje'nin açıklamasında anlaşma kapsamındaki çalışmaların başlangıç ve tamamlanma tarihlerine ilişkin bilgi verilmedi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük rüzgâr türbin üreticisi Goldwind şirketi arasında, Goldwind'in Türkiye'de devam eden Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projelerine ilişkin rüzgâr türbinlerinin nakliye, vinç ve montaj hizmetlerinin sağlanması konusunda anlaşma imzalanmış olup, imzalanan anlaşmanın toplam bedeli 7.000.000 USD'dir."