Borsa İstanbul A.Ş., temettü ödemeleri kapsamında hak kullanımına konu olan paylara ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulundu.

Açıklamaya göre, Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) payları, 9 Kasım Pazartesi gününden itibaren temettü hakkı kullanılmış olarak işlem görmeye başladı.

Şirketin pay fiyatında nakit kâr payı dağıtımı nedeniyle teknik düzeltme uygulandı.

GOKNR HİSSESİNDE TEMETTÜ SONRASI BAZ FİYAT 13,54 TL

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre Göknur Gıda'nın pay başına brüt temettü tutarı 0,3062928 TL, net temettü tutarı ise 0,2603488 TL olarak belirlendi.

Temettü ve fiyat düzeltmesine ilişkin bilgiler şöyle:

Gösterge Tutar Hisse kodu GOKNR Pay başına brüt temettü 0,3062928 TL Pay başına net temettü 0,2603488 TL Temettü sonrası baz fiyat 13,54 TL Hak kullanım tarihi 9 Kasım 2026

GÖKNUR GIDA 3. TAKSİT TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Göknur Gıda'nın 2025 yılı kârından dağıtacağı temettünün ikinci taksiti için hak kullanım tarihi 9 Kasım 2026 olarak belirlendi.

Temettü tutarlarının yatırımcı hesaplarına aktarılmasının 11 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Şirketin kâr dağıtım programına göre üçüncü taksit ödemesi 10 Şubat 2027, dördüncü ve son taksit ödemesi ise 12 Mayıs 2027 tarihinde yapılacak.

TEMETTÜ SONRASI FİYAT DÜZELTMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Borsa İstanbul'da nakit temettü dağıtan şirketlerin pay fiyatlarında, hak kullanım tarihinde dağıtılan brüt temettü tutarı dikkate alınarak teknik düzeltme yapılıyor.

Bu işlem, şirketin piyasa fiyatında gerçekleşen alım satım kaynaklı bir düşüşten farklı olarak, temettü hakkının ayrılmasını yansıtıyor.

Baz fiyat, ilgili işlem günü için teknik referans niteliği taşıyor. Hissenin gün içerisinde işlem göreceği fiyat ise piyasadaki alım ve satım emirlerine göre oluşuyor.

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