Borsa İstanbul'da ULUSE koduyla işlem gören Ulusoy Elektrik, 2026 yılının ilk dokuz ayında 1,37 milyar TL net dönem kârı elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 253,2 milyon TL zarar açıklayan şirketin satış gelirleri yüzde 92, FAVÖK'ü ise yüzde 272 arttı. ULUSE hisseleri, önceki bilanço döneminden bu yana yaklaşık yüzde 55 değer kaybetti.

ULUSOY ELEKTRİK'İN SATIŞLARI YÜZDE 92 ARTTI

Şirketin 2026 yılının ilk dokuz ayında elde ettiği satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 artarak 5,55 milyar TL'den 10,65 milyar TL'ye yükseldi.

Brüt kâr ise yüzde 64 artışla 1,52 milyar TL seviyesine ulaştı.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) aynı dönemde yüzde 272 artarak 270 milyon TL'den 1 milyar TL'ye çıktı.

Şirketin dokuz aylık finansal sonuçları şöyle:

Finansal Gösterge 2026/9 (TL) Değişim Satış Gelirleri 10.650.920.634 +%92 Brüt Kâr 1.521.241.305 +%64 FAVÖK 1.004.564.776 +%272 Net Dönem Kârı 1.370.773.283 Zarardan kâra geçiş

Net dönem kârı, 2025 yılının aynı dönemindeki 253.198.386 TL zarardan 1.370.773.283 TL kâra yükseldi. Değişimler 2025/9 dönemine göredir.

NET PARASAL POZİSYON KAZANCI 1,43 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Ulusoy Elektrik'in finansal sonuçlarında net parasal pozisyon kazancındaki artış da öne çıktı.

Şirketin 2025 yılının ilk dokuz ayında 298,7 milyon TL olan net parasal pozisyon kazancı, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 378 artarak 1,43 milyar TL'ye yükseldi.

Bu tutar, şirketin açıkladığı 1,37 milyar TL'lik net dönem kârının üzerinde gerçekleşti.

Net parasal pozisyon kazancı, enflasyon muhasebesi kapsamında hesaplanan bir kalem olduğundan şirketin net kârı değerlendirilirken faaliyetlerden elde edilen sonuçlarla birlikte ele alınması gerekiyor.

ÖZKAYNAKLAR YÜZDE 49 ARTTI

Şirketin bilançosunda toplam varlıklar, 2026 yılının ikinci çeyreğine göre yüzde 18 artarak 10,03 milyar TL'ye ulaştı.

Aynı dönemde özkaynaklar yüzde 49 artışla 1,54 milyar TL'ye yükseldi.

Net borç ise yüzde 1 artarak 1,61 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin bilanço kalemlerindeki değişim şöyle:

Bilanço Kalemi 2026/9 (TL) Değişim Toplam Varlıklar 10.028.572.644 +%18 Dönen Varlıklar 7.418.363.365 +%26 Duran Varlıklar 2.610.209.279 +%1 Özkaynaklar 1.544.505.974 +%49 Net Borç 1.606.076.560 +%1

Değişim oranları 2026/6 dönemine göredir.

ULUSE HİSSELERİ YÜZDE 55 GERİLEDİ

Ulusoy Elektrik hisseleri, önceki bilanço döneminden bu yana düşüş kaydetti.

18 Ağustos 2026 tarihinde 309,50 TL seviyesinde bulunan ULUSE hisseleri, 6 Kasım Cuma gününü 138,80 TL'den tamamladı.

Böylece hisselerde söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 55,2 oranında değer kaybı yaşandı.

ULUSE, bu süreçte en yüksek 309,50 TL'yi, en düşük ise 128 TL'yi gördü.

Şirketin 6 Kasım kapanışı itibarıyla piyasa değeri yaklaşık 11,1 milyar TL olurken, fiyat/kazanç (F/K) oranı 8,38, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı ise 7,19 seviyesinde bulunuyor.

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