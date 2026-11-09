Borsa İstanbul'da SNGYO koduyla işlem gören Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2026 yılının ilk dokuz ayında 1,25 milyar TL net dönem kârı elde etti. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 140 artarak 10,34 milyar TL'ye, FAVÖK'ü ise yüzde 230 yükselişle 3,75 milyar TL'ye ulaştı. Net parasal pozisyon kazancında ise yüzde 39 düşüş kaydedildi.

SİNPAŞ GYO'NUN SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 140 ARTTI

Sinpaş GYO'nun 2025 yılının ilk dokuz ayında 4,30 milyar TL olan satış gelirleri, 2026'nın aynı döneminde 10,34 milyar TL'ye yükseldi.

Böylece şirketin hasılatı yıllık bazda yüzde 140 artış gösterdi.

Brüt kâr yüzde 133 artarak 2,18 milyar TL'den 5,08 milyar TL'ye çıkarken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) yüzde 230 yükselerek 3,75 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketin dokuz aylık finansal sonuçları şöyle:

Finansal gösterge 2025/9 (TL) 2026/9 (TL) Değişim Satış gelirleri 4.302.308.050 10.337.759.658 +%140 Brüt kâr 2.177.494.692 5.083.231.712 +%133 FAVÖK 1.137.597.847 3.751.316.631 +%230 Net dönem kârı 1.115.893.368 1.247.798.607 +%12 Net parasal pozisyon kazancı 4.689.236.052 2.876.949.031 -%39

NET PARASAL POZİSYON KAZANCI YÜZDE 39 AZALDI

Şirketin finansal sonuçlarında net parasal pozisyon kazancındaki gerileme de öne çıktı.

Sinpaş GYO'nun 2025 yılının ilk dokuz ayında 4,69 milyar TL olan net parasal pozisyon kazancı, 2026'nın aynı döneminde yüzde 39 azalarak 2,88 milyar TL'ye geriledi.

Böylece net parasal pozisyon kazancında yaklaşık 1,81 milyar TL'lik düşüş gerçekleşti.

Net parasal pozisyon kazancındaki azalışla birlikte şirketin satış gelirleri ve FAVÖK'ünde yüksek oranlı artışlar görülürken, net dönem kârındaki artış yüzde 12 ile sınırlı kaldı.

SNGYO'NUN TOPLAM VARLIKLARI 113,6 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Sinpaş GYO'nun bilançosunda toplam varlıklar, 2026 yılının ikinci çeyreğine göre yüzde 3 artarak 113,64 milyar TL'ye yükseldi.

Şirketin dönen varlıkları yüzde 16 artışla 23,36 milyar TL'ye ulaşırken, duran varlıkları 90,28 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Özkaynaklar ise ikinci çeyreğe göre yüzde 2 artarak 65,78 milyar TL'ye çıktı.

Şirketin bilanço kalemleri şöyle:

Bilanço kalemi 2026/9 (TL) Çeyreklik değişim Dönen varlıklar 23.356.728.396 +%16 Duran varlıklar 90.280.377.874 Yaklaşık %0 Toplam varlıklar 113.637.106.270 +%3 Net borç 9.710.729.023 +%2 Özkaynaklar 65.775.774.066 +%2

SNGYO HİSSELERİNDE SON DURUM

Sinpaş GYO hisseleri, önceki bilanço döneminden bu yana düşüş kaydetti.

17 Ağustos 2026 tarihinde 3,21 TL seviyesinde bulunan SNGYO hisseleri, 6 Kasım Cuma gününü 2,49 TL'den tamamladı.

Böylece hisseler söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 22,4 değer kaybetti.

Aynı dönemde SNGYO hisseleri en yüksek 3,62 TL'yi, en düşük ise 2,18 TL'yi gördü.

Şirketin 6 Kasım kapanışı itibarıyla piyasa değeri yaklaşık 10 milyar TL, fiyat/kazanç (F/K) oranı 10,30 ve piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı 0,15 seviyesinde bulunuyor.

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