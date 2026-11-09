Gümüş fiyatlarında kritik eşik! 48 Gümüş fiyatları, ABD dolarındaki yükselişe rağmen geçen haftayı yüzde 5,72 kazançla 51,90 dolardan tamamladı. Yeni haftada yatırımcıların odağında ABD enflasyon verileri ve Fed'in faiz kararı beklentileri bulunuyor. Teknik analizlerde 48 dolar seviyesi önemli destek olarak öne çıkarken, yükseliş senaryosunda 60 dolar seviyesine işaret ediliyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA 48 DOLAR SEVİYESİ ÖNE ÇIKIYOR

Gümüş fiyatlarına yönelik teknik değerlendirmelerde 48-50 dolar aralığı önemli destek bölgesi olarak gösteriliyor.

Analistlerin değerlendirmelerine göre, ons gümüşün bu bölgenin üzerinde tutunması toparlanma eğiliminin devamı açısından önem taşıyor.

Özellikle 48 dolar seviyesinin altına inilmesi durumunda satış baskısının artabileceği ve fiyatların ilk aşamada 45 dolara gerileyebileceği belirtiliyor.

Düşüşün derinleştiği senaryoda ise 40-45 dolar aralığı gündeme gelebilir.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ SENARYOSUNDA HEDEF 60 DOLAR

Teknik analizlerde yükseliş senaryosu da değerlendiriliyor.

Ons gümüşün mevcut destek seviyelerini koruyarak yukarı yönlü hareketini sürdürmesi halinde 60 dolar bölgesinin orta vadeli hedef olarak öne çıkabileceği ifade ediliyor.

Ancak analistler, yükselişin güç kazanabilmesi için ara direnç seviyelerinin aşılması gerektiğine dikkat çekiyor.

7 Kasım tarihli bir başka teknik değerlendirmede 51,27 dolar ilk destek, 54,78 dolar ise önemli direnç olarak gösterildi. Bu seviyenin aşılması halinde 61,02 doların gündeme gelebileceği belirtildi.

Dolayısıyla 60 dolar seviyesine yönelik beklentiler, mevcut fiyatlardan doğrudan ve kesintisiz bir yükseliş yaşanacağı anlamına gelmiyor.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ YÜZDE 80'E YÜKSELDİ

ABD'de açıklanan ekim ayı istihdam verileri, para politikasına yönelik beklentileri değiştirdi.

Tarım dışı istihdam ekim ayında 165 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 4,1'e geriledi.

Beklentilerin üzerinde gelen istihdam verilerinin ardından piyasalarda Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı yaklaşık yüzde 80 seviyesine yükseldi.

Fed'in daha sıkı para politikası izleyebileceği beklentisi, ABD doları ve tahvil getirilerini desteklerken faiz getirisi bulunmayan değerli metaller üzerinde baskı oluşturabilecek faktörler arasında değerlendiriliyor.

GÖZLER 10 KASIM ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Gümüş fiyatlarının kısa vadeli seyrinde ABD'de açıklanacak ekim ayı tüketici enflasyonu verileri önem taşıyor.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun takvimine göre ekim ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 10 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak.

Beklentilerin üzerinde gelecek enflasyon verileri Fed'in sıkı para politikası beklentilerini güçlendirebilirken, beklentilerin altında kalacak veriler faiz artırımına ilişkin fiyatlamaları değiştirebilir.

Bu nedenle ABD enflasyon verilerinin ardından dolar endeksi, tahvil getirileri ve değerli metal fiyatlarında hareketlilik yaşanabilir.

ALTIN-GÜMÜŞ ORANINDA 80 SEVİYESİ İZLENİYOR

Değerli metaller piyasasında altın-gümüş oranı da teknik değerlendirmelerde kullanılan göstergeler arasında yer alıyor.

Analizlerde 80 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanmasının gümüşün altına göre daha zayıf performans göstermesiyle ilişkilendirilebileceği belirtiliyor.

Oranın 80'in altına gerilemesi ise gümüşün altına kıyasla güç kazandığı bir döneme işaret edebilir.

Gümüş fiyatlarının bundan sonraki seyrinde ABD enflasyon verileri, Fed'in faiz politikası ve teknik destek-direnç seviyeleri belirleyici unsurlar arasında bulunuyor.

9 Kasım 2026 TSİ 09.20 itibarıyla kıymetli metallerde son durum: