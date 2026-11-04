Değerli metallerde yükseliş hız kazanırken, yönünü yukarı çevirenlerden biri de gümüş oldu. Uzun süredir kayıplarla gündeme gelen gümüş yüzde 5'e yakın yükseldi. Gümüşteki bu yükseliş beklentileri yeniden şekillendirdi.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ İVMESİ GÜÇLENİYOR

ABD tahvil getirilerindeki artış ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeniden faiz artırabileceğine yönelik beklentiler, faiz getirisi bulunmayan değerli metallere yönelik talebi sınırlamasına rağmen gümüşte alımlar güç kazandı.

Kaynak: TradingView

Gün içinde yüzde 4,73 yükselen ons gümüş 52 dolara ulaştı. Gram gümüş ise yüzde 4,82'lik yüksekişle 83,74 TL'ye tırmandıı. Son yükseliş, gümüşün son dönemde karşılaştığı fiyat baskısından uzaklaşabileceği beklentilerini de beraberinde getirdi.

GÜMÜŞTE İKİ-ÜÇ GÜNLÜK TAHMİN: 53 DOLAR SEVİYESİ TAKİPTE

Uzmanların kısa vadeli tahminlerine göre ons gümüşün önümüzdeki iki ila üç işlem gününde 50,84 ile 53,02 dolar aralığında hareket etmesi bekleniyor. Bu dönemde yukarı yönlü hareket olasılığı yüzde 70 olarak hesaplanıyor.

53,02 dolar seviyesindeki direncin aşılması halinde yükselişin hız kazanabileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık 50,29 dolarlık desteğin altına inilmesi, satış baskısının yeniden artmasına neden olabilir.

UZMANLARDAN GÜMÜŞ YATIRIMCISINA UYARI

Traders Union uzmanı Viktoras Karapetjanc, gümüşte son dönemde görülen toparlanmayı makroekonomik risklere rağmen olumlu değerlendiriyor.

Karapetjanc'a göre ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve Fed'in faiz politikasına ilişkin belirsizlikler değerli metallere yönelik talebi baskılamayı sürdürüyor. Ancak yeniden güçlenen alımlar, gümüşün kısa vadeli görünümünü destekliyor.

Bununla birlikte bazı teknik göstergelerin aşırı alım bölgesinde bulunması, güçlü yükselişin ardından kısa süreli bir düzeltme yaşanabileceğine işaret ediyor.

Gümüş fiyatlarında yükselişin kalıcı olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde 53,02 dolar direncinin aşılıp aşılmamasına bağlı olacak.

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