Orta Doğu'daki çatışmaların diplomatik yollarla sonlandırılabileceği yönündeki beklentiler ve Beyaz Saray'ın İran'a yönelik yeni bir askeri müdahale planı olmadığına dair sinyaller, petrol fiyatlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi.

Hafta başında yüzde 8'i aşan kayıplar yaşayan küresel gösterge Brent petrol, varil başına 94 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışırken; ABD ham petrolü (WTI) 87 dolar sınırına kadar geriledi.

WTI türü petrol, bu geri çekilmeyle birlikte son altı ayın en sert günlük değer kaybını kaydetmiş oldu. Enerji koridorundaki tansiyonun düşmesi, yalnızca petrolde değil, Avrupa doğal gaz fiyatlarında da hissedilir bir gevşeme sağladı.

SİYASİ DEĞİŞİM ASKERİ BÜTÇEYİ VE ORTA DOĞU POLİTİKASINI BASKILIYOR

Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Kongre’nin her iki kanadında da üstünlüğü kaybetmesi, Washington’ın dış politika ajandasında köklü revizyonlara zemin hazırlıyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, seçmenlerin devam eden çatışmalara ve mevcut Orta Doğu politikalarına yönelik tepkisinin sandık sonuçlarında belirleyici olduğunu dile getirirken; Demokrat Parti Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, dokuzuncu ayına giren askeri gerilimi diplomatik yollarla sonlandırma kararlılığını vurguladı.

Piyasa uzmanları, bütçe onay mekanizmalarını kontrol eden Demokrat çoğunluğun, yönetimin askeri harcama esnekliğini sınırlandıracağını ve savaşı erken bir ateşkese zorlayacağını öngörüyor.

Ekim ayında İran'a yönelik yeni operasyon ihtimallerini gündeme getiren Başkan Donald Trump'ın son açıklamalarda tansiyonu düşüren bir söylem benimsemesi de piyasalardaki risk algısını hafifleten ana unsurlar arasında yer alıyor.

HAM PETROLLE İŞLENMİŞ ÜRÜN ARASINDA MAKAS AÇILIYOR

Jeopolitik rahatlama ve Basra Körfezi'nden yapılan ham petrol sevkiyatlarındaki artış ham petrol fiyatlarını aşağı çekerken, akaryakıt cephesinde tablo henüz tam anlamıyla dengelenmiş değil. Rafine ürün piyasalarında arz sıkışıklığı devam ediyor.

Ukrayna'nın Rusya'daki rafineri altyapısına yönelik son saldırıları dizel ve benzin üretim kapasitesini kısıtlamayı sürdürürken, ABD Enerji Enformasyon İdaresi verileri de tabloyu teyit ediyor.

ABD'de dizel dahil damıtık yakıt stokları 100 milyon varilin altına inerek 2003 yılından bu yana görülen en düşük seviyelere geriledi. Ham petrol stoklarında beş haftadır aralıksız süren erime, varil fiyatlarındaki diplomatik kaynaklı rahatlamaya rağmen pompa fiyatlarının bir süre daha yüksek maliyet baskısı altında kalabileceğini gösteriyor.

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