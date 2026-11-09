Borsa İstanbul A.Ş., haftanın ilk işlem gününde bir hissenin işlem sırasının kapatılmasına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulundu.

9 Kasım 2026 tarihinde saat 09.36'da yayımlanan açıklamaya göre, Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGAP) paylarının işlem sırası geçici olarak kapatıldı.

Kararın gerekçesi olarak şirketin finansal tablolarını son bildirim tarihine kadar KAP'a iletmemesi gösterildi.

MEGAP HİSSELERİ NEDEN İŞLEME KAPATILDI?

Borsa İstanbul, Mega Polietilen'in finansal raporlama yükümlülüğünü belirtilen süre içerisinde yerine getirmemesi nedeniyle pay sırasının geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Karar, 9 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya alındı.

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre işlem sırasının kapatılmasının nedeni, finansal tabloların son gönderim tarihi itibarıyla KAP'a sunulmamış olması.

MEGAP HİSSELERİ NE ZAMAN İŞLEME AÇILACAK?

Mega Polietilen hisselerinin yeniden işleme açılabilmesi için şirketin eksik finansal tablolarını KAP'a bildirmesi gerekiyor.

Finansal raporların yayımlanmasının ardından pay sırasının yeniden işleme açılması bekleniyor.

Ancak Borsa İstanbul tarafından 9 Kasım tarihli bildirimde işlemlerin yeniden başlayacağı kesin bir tarih veya saat açıklanmadı.

MEGAP HİSSELERİNDE DAHA ÖNCE DE İŞLEM DURDURMA KARARI ALINMIŞTI

Mega Polietilen hisseleri, 29 Eylül 2026 tarihinde de finansal tabloların süresi içinde KAP'a iletilmemesi nedeniyle geçici olarak işleme kapatılmıştı.

Borsa İstanbul'un 9 Kasım'da yayımladığı yeni bildirimle şirketin payları için yeniden işlem durdurma kararı alındı.