Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlikte verdiği ifade ortaya çıktı. Mesleğini ev hanımı, aylık gelirini ise 500 bin TL olarak beyan eden Kaya, Tera Grubu yöneticileriyle yoğun görüşmeler yaptığı yönündeki iddiaları reddetti. Kaya, borsadaki yatırımlarını eşiyle birikimlerini değerlendirmek amacıyla yaptıklarını savundu.

"EV HANIMIYIM VE AYLIK GELİRİM 500.000 TL'DİR"

Fatma Betül Sayan Kaya, hakimlikteki kimlik tespiti sırasında mesleğini ve aylık gelirini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ev hanımıyım ve aylık gelirim 500.000 TL'dir.

Atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum."

Kaya, üniversite döneminde ekonomi alanında eğitim aldığını ve borsa hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtti.

"Ben, üniversite döneminde ekonomi alanında da eğitim aldığım için borsadan haliyle anlarım.

Ancak siyasi kimliğim sebebiyle hep uzak durmayı tercih ettim.

Eşimle bir miktar birikimimiz vardı. Bu birikimi değerlendirmek istedik."

TERA YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN İDDİALARI REDDETTİ

Kaya, ifadesinde Tera Grubu yöneticileriyle yoğun görüşmeler yaptığı iddialarını kabul etmedi.

Tera Yatırım Holding yöneticisi Emre Tezmen ile yalnızca bir kez karşılaştığını savunan Kaya, şu açıklamalarda bulundu:

"Tera yönetimle yoğun görüşmelerim olduğu yazmakta fakat kesinlikle böyle bir görüşmem yoktur.

Emre Tezmen (Tera Yatırım Holding yöneticisi) ile hayatımda bir defa karşılaştım."

Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile tanışıklığına da değinen Kaya, Özel'in kendisine siyasi çevrelerden önerildiğini ifade etti.

"Erdin Özel (Tera grubu yöneticilerinden) isimli şahıs ise bana yardımcım yapılması için siyasiler tarafından önerilmiştir. Ancak kendisi hiçbir dönem yardımcım olmamıştır.

Kendisiyle yaptığım tüm görüşmeler siyasi amaçlı görüşmelerdir. Hiçbir şekilde ne Tera ile ilgili ne de borsadaki yaptığım işlemlerle kendisiyle görüşmem olmamıştır."

BORSA YATIRIMLARINI NEDEN YAPTIĞINI ANLATTI

Kaya, eşiyle birlikte sahip oldukları birikimleri değerlendirmek amacıyla borsaya yatırım yaptıklarını belirtti.

"Hem Erdin Bey’in söyledikleri hem de çevremdeki birçok siyasetçiden duyduğum, borsanın bir yatırım aracı olduğu, SPK, BDDK gibi kurumların denetiminden geçtiği, herkesin yatırım yaptığı ve bir sıkıntı olmadığı söylenilmesi üzerine biz de eşimle bu doğrultuda bir yatırım yaptık."

Kaya, Tera Grubu yöneticileriyle iletişiminin incelenmesini de talep etti.

"Emre Tezmen isimli kişiyle de sadece bir görüşme oldu. Yoğun bir görüşme trafiği kesinlikle söz konusu değildir. Özellikle Emre Tezmen ve Erdin Özel’in HTS kayıtlarımın dosyaya eklenmesini talep ederim."

HİSSELERİNİ 16 EYLÜL'DE SATTIĞI İDDİASINA İTİRAZ ETTİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan savcılık sevk yazısında Kaya'nın borsa işlemlerine ilişkin değerlendirmeler de yer aldı.

Savcılık, Kaya'nın OZATD hisselerinin satışına ilişkin 16 Eylül 2026 tarihli işlemleri ve Tera Grubu ile bağlantılı görüşmelerini soruşturma kapsamında değerlendirdi.

Kaya ise hisselerinin tamamını söz konusu tarihte sattığı yönündeki tespitin doğru olmadığını savundu.

"Savcılık sevk yazısında, benim tüm hisselerimi 16 Eylül 2026’da sattığımı belirtmiştir. Ancak bu husus doğru değildir.

Hisselerimin yarısından fazlasını Ağustos ayında satmış bulunmaktaydım."

TMSF'YE ÖDEME YAPTIKLARINI AÇIKLADI

Kaya, fon tasfiyesi kararının ardından eşiyle birlikte TMSF'ye başvurduklarını ve kendilerine bildirilen tutarı iade ettiklerini belirtti.

"Bununla birlikte 17 Eylül’de tasfiye kararı çıktıktan sonra ben ve eşim haksız kazanç olarak nitelendirilen meblağı iade etmek için başvuru yaptık.

TMSF tarafından bize 5 Ekim gününe randevu verildi. Randevu verilen gün ve saatte TMSF tarafından tarafımıza belirtilen meblağı iade ettik."